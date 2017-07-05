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05 Temmuz 2017 17:16

Başkan Ergün Avrupa Şampiyonu Şişmanlar’ı ağırladı

Judo Ümitler Avrupa Şampiyonasında milli takım adına mücadele ederek altın madalya kazanan Mert Şişmanlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti.

Başkan Ergün Avrupa Şampiyonu Şişmanlar’ı ağırladı

05 Temmuz 2017 17:16

Avrupa Şampiyonluğunu Türkiye’ye getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu Mert Şişmanlar’ı tebrik eden Başkan Ergün, genç sporcuya ağustos ayında Şili’de düzenlenecek Dünya Şampiyonasında da başarılar diledi.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Litvanya’nın Kaunas şehrinde düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonasında 81 kilogramda milli takım adına mücadele ederek, altın madalyayı kazanan Mert Şişmanlar’ı makamında ağırladı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Antrenörler İsmail Canıtez ve Fatih Akcan da yer aldı.


Manisa Büyükşehir Belediyespor’un tarih yazan başarılı judocusu Mert Şişmanlar ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Cengiz Ergün, “Öncelikle tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum, yüzümüzü güldürdün. Allah razı olsun, bu başarılara katkıda bulunan hocalarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Avrupa Ümitler Şampiyonası’na toplamda 42 ülkeden 444 sporcu katıldı. Sıkletindeki 39 sporcudan Yunanistan, Litvanya, Moldova, Almanya ve Macaristan temsilcileri ile mücadele ederek, İstiklal Marşını tüm Avrupa’ya dinlettiren Mert Şişmanlar, ağustos ayında da Dünya Şampiyonasında boy gösterecek. Şili’de düzenlenecek Dünya Şampiyonasında da Mert Şişmanlar’a başarılar dileyen Başkan Ergün, genç judocuya Ata Altın hediye etti. Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle ziyaret son buldu.




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