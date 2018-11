Başkan Ergün: "Bugüne kadar bu çizgimizden ayrılmadık, bundan sonra da ayrılmayacağız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla buluştuğu toplantıda, "Şikayet eden değil, çözüm üreten; laf değil icraat yapan bir yönetim anlayışıyla hareket ettik. Bugüne kadar bu çizgimizden ayrılmadık, bundan sonra da ayrılmayacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler ilçesi mahalle muhtarlarıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen programın açılış konuşmasını Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan yaptı. Arslan, muhalle muhtarlarının devlet ile millet arasında adeta bir köprü görevi üstlendiğini belirtti. Daire Başkanı Ersoy Arslan'ın ardından söz alan Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Mahir Arslan da, derneğin kuruluş süreci ve çalışmalarını anlattı. Arslan'ın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mahalle muhtarlarına hitap etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kurulum sürecinden bahsederek konuşmasına başlayan Başkan Ergün, “Tabi kurulumu yapmakla işler bitmiyor. Her ilçe, her mahalle, her vatandaşımız bizden hizmet bekliyordu. Bunların planlamalarını yaparak, programlı ve disiplinli bir şekilde hızla çalışmalara başladık. Altyapısı olmayan, kanalizasyonu bulunmayan, yolu bozuk, köprü ihtiyacı olan mahallelerimiz, köylerimiz olduğunu üzülerek gördük. Dedik ki, Manisa'da yaşayan her vatandaşımız merkezde ne varsa aynı hizmeti alsın. Tabi altyapısı olmadan çalışma yapmak, günübirlik siyasetçilerin işidir dedik. Bizler geleceğimize yatırım yapalım, çocuklarımız temiz su içsin, kanalizasyon hatlarını yenileyelim bulaşıcı hastalıklar olmasın dedik ve büyük bir altyapı yatırım hamlesi başlattık. Belediye isimleri vermeyeceğim, hepsi meslektaşım. Ancak birçok belediye başkanı altyapı hizmeti yapmaktan kaçıyor. Bunun aksine biz oy kaygısı gütmeden paslanmış borulardan, içler acısı halde olan su depolarından halkımız su içmesin düşüncesiyle bunların yenilemelerini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Şehrin 40 yıllık çöp sorununu da tarihe gömdüklerini belirten Başkan Ergün, “Bildiğiniz gibi Yunusemre ilçesinde bulunan Uzunburun'da yapımını tamamladığımız Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile Manisa'mızın 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömdük. Özellikle Turgut Özal Mahallemiz başta olmak üzere, patlamalarıyla Manisa'mızı zehirleyen o vahşi depolama dediğimiz kötü ortam, bugün elektrik üreterek ülkemiz ekonomisine de katkı sağlıyor. Bunu yapacağımızın sözünü vermiştik. Çok şükür Allahıma ki, bugün bu sözünü yerine getirmiş bir başkan olarak karşınızdayım” şeklinde konuştu.

Yapımı tamamlanan dev bir projenin de müjdesini veren Başkan Ergün, “Manisa merkezinde 75 milyon 155 bin lira bedelle yaklaşık 2 yıl önce çalışmasına başladığımız atık su arıtma tesisini tamamladığımızın da müjdesini vermek istiyorum. Birkaç gün içinde inşallah bu güzel tesis de hizmete başlayacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Altyapı olmadan üst yapı olmaz”

"Altyapı olmadan üstyapı olmaz" diyen Başkan Ergün, MASKİ tarafından Şehzadeler ilçesinde yapımı tamamlanan hizmetler hakkında bilgi verdi. Başkan Ergün, “Yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırımla MASKİ Genel Müdürlüğümüzün 101 mahalle projesi kapsamında Yeniharmandalı, Çamköy, Kırançiftlik, Sarıalan ve Tepecik mahallelerimize 40 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı yaptık. Yaklaşık 4,5 milyon liralık yatırımla muhtelif mahallelerimizde 34 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı döşedik. 2 milyon liranın üzerinde bedelle Nurlupınar, 2. Anafartalar (Tabak Deresi), Kuşlubahçe, Kırtık, Belenyenice, Sancaklıiğdecik, Tilki Süleymaniye, Ahmet Bedevi, Adnan Menderes Caddesi (Kırtık Deresi) ve Aşağıçobanisa Mahallelerimizde dere ıslah çalışması yaptık. 1 milyon 533 bin liralık yatırımla Karaoğlanlı Mahallemizin atık su arıtma tesisini işletmeye aldık” diye konuştu.

Şehzadeler ilçesinde yapımı tamamlanan onlarca projeyi muhtarlara anlatan Başkan Ergün, “Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı, içerisinde hamam, futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, SPA gibi vatandaşlarımızın güzel vakit geçireceği Sümerpark, Elektrikli Otobüs Şarj İstasyonları, Mümin Özkasap Spor Tesisleri, merkezde yaptığımız Fikri Bayrıl Spor Tesisleri, Tevfik Lav Spor Tesisleri, Ulaşım Dairesi Ek Hizmet Binası, Katı Atık Transfer İstasyonlarında Kullanılmak Üzere Araçlar, Enerji Üretim Şalt Sahası, Çobanisa Mahallesi İtfaiye Noktası, Kapalı Çarşı Kafe Restorasyonu, Gülgün Hatun Hamamı Restorasyonu, 1. Anafartalar ve Çarşı Mahallelerimizde Sokak Sağlıklaştırma Çalışması, Ertuğrul Dayıoğlu Yer altı Otoparkı, Yarhasanlar Yer altı Otoparkı, Yarhasanlar Camii Arkası Yol ve Yeşil Alan Düzenlemesi, Bülent Koşmaz Parkı ve Otoparkı, muhtelif peyzaj çalışmaları, Toplu Ulaşımda Dönüşüm, Kırsalda Ana Arı Dağıtımı, Ceviz, Badem, Zeytin Fidanı desteği, damla sulama tesisi, içme suyu göletleri, sulama göletleri, Gıda Bankası, tekerlekli sandalye yardımı, haşereyle mücadele gibi onlarca projemizi tamamladık ve Şehzadeler ilçemize kazandırdık” dedi.

“Şikayet değil, çözüm ürettik”

Ayrım yapmadan her vatandaşa, her mahalleye ulaşmak için canla başla çalıştıklarını belirten Başkan Ergün, “MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak geride bıraktığımız 4,5 yılda ilçemize 225 milyon liraya varan yatırım ve hizmeti kazandırmanın mutluluğu ve huzuruyla bugün karşınızdayız. Elbette geciktiğimiz zamanlar olmuştur. İnsanız, eksiğimiz de olmuştur. Ancak şundan emin olmanızı istiyorum: Manisa Büyükşehir Belediyesi ayrım yapmadan her vatandaşımıza, her mahallemize ulaşmak için canla başla çalıştı ve çalışmaya devam edecek. Bizler günü birlik siyasi çekişmelerin, günü kurtaran popülist çalışmaların değil; Manisa'nın ve Manisalının gerçekten ihtiyaç duyduğu çalışmaları yapmanın gayretinde olduk. Şikayet eden değil, çözüm üreten; laf değil icraat yapan bir yönetim anlayışıyla hareket ettik. Bugüne kadar bu çizgimizden ayrılmadık, bundan sonra da ayrılmayacağız. Yaptığımız çalışmaların gerek tarafsız kamuoyu araştırmalarında, gerek siz değerli muhtarlarımızın geri dönüşlerinde, gerek de halkımızın yüzündeki tebessüm ve gözlerindeki ışıltıyla kendini belli ediyor. Bunlar bizlerin yorgunluğunu almaya, çalışma şevkimizi arttırmaya yeter de artar diyoruz” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Ergün, mahalle muhtarlarının görüşlerini dinledi. Yapılan çalışmalar nedeniyle memnuniyeti paylaşan muhtarlar, taleplerini de Başkan Ergün'e iletti.

Saklı Bahçe Kafe'de düzenlenen kahvaltı programına, Başkan Ergün'ün yanı sıra, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay,Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Hediye Özsoy da katıldı.