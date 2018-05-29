Başkan Ergün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Akhisar Stadyumu’nun açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı. Açılış öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı bulan Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın porselen tabak hediyesini teslim aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Başkan Ergün için günün anısına anı defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan anı defterine, “Sayın Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına Manisa’ya hizmet yolunda başarılar diler, onların nezdinde tüm Manisalı kardeşlerime en kalbi duygularımı sunarım” cümlelerini kaleme aldı.