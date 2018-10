Başkan Ergün Dünya 3'üncüsü Mert Şişmanlar'ı ağırladı

Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele ederek dünya üçüncüsü olan ve bronz madalya kazanan Mert Şişmanlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Şişmanlar'ı tebrik eden Başkan Ergün, şampiyon sporcuyu altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Bahama Adaları'nda düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda 90 kg'da milli takım adına mücadele ederek, dünya üçüncüsü olan Mert Şişmanlar'ı makamında ağırladı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç ve antrenör İsmail Canıtez de yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un tarih yazan başarılı judocusu Mert Şişmanlar ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Cengiz Ergün, “Öncelikle tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum, yüzümüzü güldürdün. Allah razı olsun, bu başarılara katkıda bulunan hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Bu güzel başarılara bizleri alıştırdın. İnşallah bu başarıların daim olur. Bu güzel başarılarınla Manisa'yı, bizleri, Manisa Büyükşehir Belediyesini en iyi şekilde temsil ediyorsun. Bizlere gurur veriyorsun. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Tabi ki hocalarımızın, yöneticilerimizin hepsinin bu başarılarda emekleri ve katkıları var. Sen yüreğinle, gücünle kuvvetinle, azminle bu başarılarını daim ettir. Bizi daha da mutlu et. Daha önceden almış olduğun başarılarına bir yenisini daha ekledin, dünya üçüncüsü oldun. Çalışınca her şey oluyor. Bundan sonrada çok çalışmaya devam et. Başarıların daim olsun” diye konuştu.

2-4 Kasım tarihlerinde Macaristan'da yapılacak olan 23 yaş altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda genç sporcuya başarılar dileyen Başkan Ergün, genç judocuya altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.