Başkan Ergün en başarılı belediye başkanları arasında

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Bilgi Toplama Merkezi tarafından yapılan araştırmada, 30 büyükşehir belediye başkanı arasında en başarılı 2'nci belediye başkanı oldu.

Türkiye genelinde danışmanlık ve saha hizmetleri veren Bilgi Toplama Merkezi (BTM) tarafından cep telefonu görüşmeleri ile yapılan en başarılı belediye başkanları araştırmasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 30 büyükşehir belediye başkanı içinden en başarılı 2'nci belediye başkanı seçildi. Hata payı yüzde 3 olarak açıklanan araştırmada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 71.4 oranında beğeni toplarken, birinci sırada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yer aldı.

Manisa'da ortaya koydukları proje ve çalışmalarla taraflı tarafsız her kesimden olumlu tepkiler aldıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bağımsız araştırma firmaları tarafından yapılan araştırmalarda, halkımızın şahsıma gösterdiği teveccüh bizleri mutlu ediyor, çalışma şevkimize şevk katıyor. Ben şahsıma gösterilen teveccüh nedeniyle Manisalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Manisamıza hizmet sevdası ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.