Başkan Ergün iftarı Somalılarla birlikte açtı

Somalıların yakın ilgi gösterdiği Başkan Ergün, iftarını vatandaşlarla birlikte açtı.

MHP Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ’17 İlçe 17 İftar’ programları Soma ilçesiyle devam etti. MHP Soma İlçe Başkanlığı’nın ev sahipliği yaptığı iftar programına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP Soma İlçe Başkanı Murat Maan, Manisa Milletvekili Adayları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Soma İstasyon Parkı ve Meydanı’nda düzenlenen iftar programında, alana girmesiyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çiçeklerle karşılandı. Tüm vatandaşlarla tek tek tokalaşan Başkan Ergün, Ramazan ayının hayırlara vesile olması dileklerini iletti. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Somalıları geri çevirmeyen Başkan Ergün, çocuklara da yakın ilgi gösterdi. Okunan dualarla birlikte oruçlar açıldıktan sonra MHP İl Başkanı Erkan Öztürk ile Manisa milletvekili adayları konuşma yaptı. Program, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.