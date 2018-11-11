Başkan Ergün: “Manisa'ya sevdamız hiçbir zaman bitmeyecek”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 154 Mahalle Projesi kapsamında alt ve üstyapı çalışmaları yürütülen Şehzadeler'in Selimşahlar ve Yeniköy mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yapılan hizmet ve yatırımlar ile ilgili Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar ve Yeniköy mahallelerini ziyaret etti. Başkan Ergün'e mahalle ziyaretlerinde MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Geriter, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Manisa Şoförler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Saruhanlı Şoförler Odası Başkanı Arif Bilek, Saruhanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ramazan Uzundal ve meclis üyeleri eşlik etti. Başkan Ergün'ün mahalle ziyaretleri programı kapsamında ilk durağı Selimşahlar Mahallesi oldu. Hizmet ve yatırımlarla ilgili Mahalle Muhtarı Nurullah Koyunoğlu ve vatandaşlar ile görüşen Başkan Ergün, daha sonra Yeniköy Mahallesi'ne geçerek Muhtar Levent Bolut ve mahalle sakinlerinin konuğu oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Selimşahlar, Beydere ve Paşaköy arasında 5 buçuk kilometre sıcak asfalt çalışması da gerçekleştirildi. Yapılan çalışma nedeniyle mahalle sakinleri Başkan Ergün'e teşekkür etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selimşahlar Mahallesi'ne 14 kilometre kanalizasyon hattı döşedi. Altyapı çalışmasının ardından mahallede 116 bin metrekare kilit parke taş döşeme işi gerçekleştirildi. Selimşahlar ve Yeniköy arasında döşenmeye başlanan kanalizasyon terfi hattı döşeme çalışması ise devam ediyor. Mahallede ayrıca, 700 metre dere temizlik çalışması yapıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, hanelere ulaşan suyun kalitesinin artırılması için mahalleye bir de içme suyu arıtma tesisi kazandırdı. 380 bin TL yatırımla inşa edilen ve tüm ekipmanlarının montajı yapılan tesis, kısa bir süre içerisinde faaliyete alınacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü 154 Mahalle Projesi kapsamında, Yeniköy Mahallesi'nde 8 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme işine imza attı. Başkan Ergün, içme suyu hattının da yenilenmesi için ihaleye çıkacaklarının müjdesini mahalleli ile paylaştı. Altyapı çalışmalarının noktalanması ile birlikte mahallede üstyapı işi de yapılacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yeniköy'de ayrıca, 5 kilometre dere temizlik çalışması da yaptı. Yapılan çalışma sonrasında dere yatağından 18 bin ton rüsubat çıkarılarak vatandaşların can ve mal güvenliği koruma altına alındı.

Mahallelerin 40 - 50 yılı garanti altında

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mahallelerde yaptıkları yatırımlar sayesinde vatandaşları uzun yıllardır bekledikleri hizmetlerle tanıştırdıklarını ifade ederek, “Selimşahlar mahallemizde alt ve üstyapı çalışmalarını noktaladık. Mahallemizde çok ciddi bir dönüşüme imza atıldı. İçme suyu arıtma tesisi de inşa ederek Selimşahlar'ın tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Yeniköy mahallemizi de tamamlanan kanalizasyon altyapısının ardından ziyaret ettik. Yeni yapacağımız çalışmaların müjdesini mahalle sakinlerimiz ile paylaştık. Ziyaretlerimiz kapsamında hemşerilerimizin yüzünde gördüğüm mutluluk ve memnuniyet bizim için en önemli unsurdur. Geleceğe yönelik attığımız adımlar neticesinde mahallelerimizin en az 40-50 yılını garanti altına alıyoruz. Yapılan yatırımların hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Manisa'ya sevdamız hiçbir zaman bitmeyecek” dedi.