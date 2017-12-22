Her koşulda üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerini belirten Ergün, "İmkanlar dahilinde hizmetler, yatırımlar elbette ki sürecek. Bizler de gelirimizi arttırma noktasında önlemlerimizi almak durumundayız. Çünkü bu hizmetleri vatandaşımıza götürmek bizim görevimiz" dedi.

Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ’nin tüm gider kalemlerini şeffaf bir şekilde televizyon ekranlarından tek tek paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi. Başkan Ergün, “Geçtiğimiz hafta içerisinde Büyükşehir Belediyemizin Aralık ayı meclis toplantısını ve MASKİ Genel Müdürlüğünün 2017 yılı 3. Olağanüstü Genel Kurulu’nu gerçekleştirdik. MASKİ, 2014 yılında büyükşehir olmamızla beraber ilk defa kurulan ve su geliri dışında başka bir kalemi olmayan bir kurumdur. Bin 760 civarındaki personel sayısı ile Manisa’nın 17 ilçesindeki koordinatörlükleri ve MASKİ sorumlularıyla hizmet vermektedir. Sonuç itibariyle MASKİ bütçesine geldiğimizde 2018 yılında MASKİ Genel Müdürlüğü’nün zam artış talebi reddedilmiştir. MASKİ’nin bütçesi ve performansı kabul ediliyor fakat zam artış talepleri reddediliyor. İkinci defa meclise taşıdığımız suya zam konusu bu ay mecliste tekrar görüşüldü ve hiçbir şekilde suya zam yapılmadı” dedi. Başkan Ergün, “Büyükşehir olmadan önce Manisa’da 13 adet atıksu arıtma tesisi vardı. Bu atıksu arıtma tesislerinin 10 tanesi çalıştırılmayıp kapatılmış, kapısına kilit vurulmuştu. Atıl durumdaki bu tesisler ovaların, derelerin, Gediz’in, yani çevrenin kirlenmesine sebep oluyordu. İlçe belediyeleri, bu tesisleri işletme maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı çalıştırmıyorlardı. Bunlar çalıştırılmadığı gibi, çevre müdürlüklerince takibi de yapılmıyordu. Sonuç olarak bunların cezaları da uygulanamıyordu. Biz MASKİ’yi kurduğumuz dönemde ilk icraatımız, 4-5 milyonluk yatırımla bu 13 tesisin işletilmesi oldu. Bu tesislerin yüksek işletim maliyetlerini karşılamak için su bedellerinin yüzde 30’u atıksu arıtma bedeli olarak alınıyordu. Biz bunun yüzde 40’a çıkarılmasını istedik. 14 yeni kurulan Büyükşehir arasından 13 tanesi 2014’te ilk aldıkları karar doğrultusunda hizmet bedellerini bazı illerde 12 TL’ye kadar çıkardılar. Biz Meclis’e 3 TL teklif ettik. 2 buçuk yıldır hizmet bedeli almadık. Ama hiçbir şekilde atıksu bedellerinin arttırılmasına onay verilmeyerek, tamamen red verildi” dedi.

Rakamlarla MASKİ’nin gider kalemleri

Bu kararların MASKİ bütçesi üzerindeki etkilerini değerlendiren Başkan Ergün, “MASKİ’nin 2018’e eksi 90 TL bütçe ile başlaması, 2018’de ne gibi sonuçlar doğurur sorusuna da hep birlikte rakamlarla detaylı bir şekilde bakalım. Genel Müdürlüğün bir bütçesi var ve yıllık gelir gider tabloları şeffaf. MASKİ’nin bin 600’ün üzerinde sondaj pompaları ile bütün ildeki elektrik harcama gideri aylık 4 buçuk milyon TL civarında bir rakam. Bir önceki meclisimizde, geçtiğimiz yıl içerisinde elektriğe zam verilmedi dendi. Evet kilowatt değişmedi, ancak hizmet bedeli adı altında yüzde 15 zam söz konusu. Bu faturalarda net bir şekilde görünüyor. 2014’te büyükşehir olmadan önce 15 ilçe belediyesinin su, kanalizasyon, yağmursuyu gibi alanlarda yaptığı çalışmalar için İller Bankası’ndan aldığı borçlar 100 milyonun üstündeydi. Bu borç, MASKİ kurulduğu gün ona devretti. Yaklaşık 2 yıldır buradan aylık 700-800 bine yakın bir kesinti yapılıyordu. Şimdi 2 aydır mali sıkıntıların da çoğalmasından kaynaklı olarak, büyükşehirden de aylık 4 milyon 300 TL kesilmeye başladı. Tabii sadece Manisa değil, Türkiye genelindeki diğer illerde de aynı şekilde bu kesintiler yapılıyor. Dolayısıyla, normalde daha geniş bir zaman diliminde ve daha sembolik miktarlarda tahsil edilecek olan borç, iki ayda 8 milyon 600 binlik bir gidere denk geliyor. 2018 yılında da 12 ayın her birinde 4 milyon 300 TL kesildiğini öngörelim. Ki kesilmeye de devam edecek. Biz ilk etapta bu borçları 84 Milyona kadar düşürmüştük. Şuanda da 75-76 Milyon gibi bir borcumuz kaldı. 4 bin 300 çarpı 12 dersek, 2018’de bu borcun 50 Milyonu gider. 2014 öncesi yapılan borçlara bir yılda MASKİ’nin kasasından böylece 50 milyon gitti” diye ekledi.

Başkan Ergün, “Geçtiğimiz hafta içerisinde Bakanlar Kurulu tarafından, kamu kurumları, hastaneler, yurtlar, pansiyonlar, bu tarz kamuya hizmet eden kuruluşlarda uygulanan su tariflerinde, su giderlerinin yüzde 50’sini geçemezsin diye yeni bir yasa çıkarıldı. Meclisimizin bu kurumlar için belirlediği fiyat 5 buçuk lira. Tahsilatı bu fiyattan yaparken, şimdi buradan da yıllık 4 milyon TL kaybımız var. Elektrik gideri yüzde 15 zamla, 7 buçuk milyon TL yapıyor. 2018’de bu zam oranı artarsa, gider daha da büyür tabii. Mevcut araçlarımız da su yakmıyor haliyle. Bunların mazot ve benzin giderleri de yüzde 10’dan 1 buçuk milyon TL eder. Malzeme alımları, her ay 5-6 milyon Lira civarı. Yıllık baza vurduğumuzda bir 7 buçuk milyon Lira da oradan gidiyor. Ve bu mallar döviz kuruna bağlı ki bu fiyatların nerelerden nerelere geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

“Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorundayız”

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bin 750 memur ve işçinin görev yaptığını kaydeden Başkan Ergün, konuşmasına şöyle devam etti: "Yılbaşında bu çalışanlarımıza devlet tarafından öngörülen asgari ücret zammını uygulamayacak mıyız? Aynı şekilde taşeron çalışanlarımızın kadroya geçirilmesi ile ilgili yasa netleştiğinde de, bu gider artışı yine MASKİ’nin kasasından çıkacak. Onu da yaklaşık 4 buçuk Milyon civarı tahmin ediyoruz. Bu gibi kalemlerin hepsinden dolayı 2018 bütçesinden toplam 90 Milyon gidiyor. E suya zam yok. Atıksu bedeline zam yok. Tabii ki MASKİ kendi imkanlarıyla yatırımlarına devam etmeye çalışacak. Ama 90 Milyonun azalması, sahada yapılan hizmetlerin eksilmesine sebebiyet verecek. Bu, her ilçede onar mahallede altyapı yapılacakken, beşer tanesinin yapılabileceği anlamına gelir. İster istemez bunların birkaçını iptal etmek durumundayız, çünkü bütçe bunu gerektiriyor. Sonuçta ayağını yorganına göre uzatacaksın. Paran varsa bu hizmetleri oralara götürmeye çalışacaksın"

Yeni yıl ile birlikte yüksek işletim maliyetleri gerektiren atıksu arıtma tesislerine de değinen Başkan Ergün, “Buarada atıksu arıtma tesislerini de unutmayalım. Şimdi 4 tane daha yeni geliyor. Manisa merkezdeki tesisimiz hayırlısıyla 2018 Ocak ayı gibi bitiyor inşallah. Turgutlu, 2-3 ay önce devreye alındı ve yeni yıl itibarı ile işletme ve personelleri ile bize geçiyor. Gördes bitti, bize geçiyor. Soma da aynı şekilde. Bu tesisler ihale gereği ilk deneme sürecinde yüklenici firma tarafından çalıştırılıp sonrasında MASKİ’ye devrediliyor. Tıpkı diğer 13’ünü işlettiğimiz gibi bu 4 yeni tesisi de biz alacağız. Bunların 2018’de MASKİ’ye yıllık getirdiği yük, 9 buçuk Milyon Lira. Bu 90 milyonluk giderin içerisinde bu kalem de var” diyerek ekledi.

Son olarak tüm bu kalemlerin genel bir değerlendirmesini yapan Başkan Ergün, alınan karara saygı duyduğunu belirterek, Manisa için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Ergün, “Son Genel Kurulumuzda daha önce tarifeleri olmayan belirli ücretlendirmelerin de tarifeleri belirlendi. Bunlar kırsalda içme suyu olarak kullanılması gereken suyun bahçe sulamasında kullanılması gibi durumlarda uygulanan tarifelerdir. Mecliste de örneğini verdik. Bir hane 800 ton su kullanabilir mi? Mümkün değil. Belli ki bahçesini suluyor. Şuan köylerde su tarifesi 50 kuruş. Bu köyün su deposunun belirli bir kapasitesi var. Bu suyu tarımda kullandığın zaman, köyde su bitiyor. Vatandaşlar da içme suyundan mahrum kaldıkları için yaz sıcağında suyumuz yok diye isyan ediyorlar haklı olarak. Dolayısıyla burada caydırıcı olması nedeniyle böyle bir tarife getirildi. Çünkü MASKİ içme suyundan sorumlu. Büyükşehir’in Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da sulama noktasında destek veriyor. Sonuç olarak, hayırlısı olsun diyorum. İmkanlar dahilinde hizmetler, yatırımlar elbette ki sürecek. Bizler de gelirimizi arttırma noktasında önlemlerimizi almak durumundayız. Çünkü bu hizmetleri vatandaşımıza götürmek bizim görevimiz. Elimizden gelenin fazlasıyla da bunları yapmaya devam edeceğiz” dedi.