Başkan Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede hayata geçirilen proje ve yatırımların toplu açılış ve temel atma törenlerine davet etmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Devlet Bahçeli başta olmak üzere, genel başkan yardımcıları ve parti genel sekreteri ile bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçede hayata geçirdiği proje ve yatırımların toplu açılış ve temel atma törenlerine davet için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Başkan Ergün, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Ziyaret sonrası bilgi veren Başkan Ergün, “Genel Başkanımız, bilge lider Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, Büyükşehir ve 17 ilçemiz hakkında istişarelerde bulunduk ve bilgi verdik. Ayrıca Ekim ayının ikinci yarısında 17 ilçemizde yapmış olduğumuz yatırımların Toplu Açılış ve Temel Atma Törenlerine kendilerini davet ettik. MYK toplantısı, ardından milletvekilleri toplantısı, TBMM açılışı ve ittifak görüşmeleri gibi 2 haftalık yoğun bir programı olduğu için kıymetli Genel Başkanımız, törenlerin Ekim ayının 2. yarısında yapılması tavsiyesinde bulundu. Tarih netleşince bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Ben yoğun programları arasında değerli vakitlerini bizlere ayıran Sayın Genel Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Merkez temasları kapsamında Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı da ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Ergün, Durmaz'a çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonra Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ı da ziyaret eden Başkan Ergün, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Ergün'ün Genel Merkez temasları Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ziyaretiyle noktalandı.