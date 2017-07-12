Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların elektrik arızalarından kaynaklı su kesintilerinden etkilenmemesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede meydana gelebilecek her türlü elektrik kesintisinde kullanılmak üzere 19 adet mobil jeneratör ve 17 adet ışık kulesi alımını gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde ışık kulesi ve mobil jeneratörleri inceledi. Başkan Ergün, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Öztozlu’dan araçlar hakkında bilgi aldı. Başkan Ergün’e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Şehnaz Başaran ve Burak Aslay ile daire başkanları eşlik etti.

“Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en aza indireceğiz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından alınan yeni cihazlar sayesinde 17 ilçedeki Manisalıların artık elektrik kesintilerinden kaynaklı su kesintisi yaşamayacaklarını belirtti. Başkan Ergün, ”Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın hak ettikleri hizmetleri onlara ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. MASKİ’nin iş makinası filosuna 19 adet mobil jeneratör ve 17 adet ışık kulesinin alımını gerçekleştirdik. Yeni açılan sondajlarımızın elektrik aboneliği sürecinde elektrik ihtiyacının karşılamanın yanında en ücra mahallelerimizde dahi elektrik kesildiğinde mobil jeneratörlerimiz sayesinde hemşehrilerimizi susuz bırakmayacağız. Ayrıca aldığımız ışık kuleleri ile gece şartlarında arızalara müdahale ederek 24 saat kesintisiz hizmet vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.