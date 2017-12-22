Başkan Ergün o caddede incelemelerde bulundu

Caddenin bazı bölümlerinde oluşan lokal çökmeler nedeniyle kendilerine yapılan eleştirilere yanıt veren Ergün, "İhaleyi alan firmanın sahadaki acemi işçilik hatalarından dolayı bu arızalar oluşmuş. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 1 lira ödemedik. İşin daha kabulü yapılmadı. Geçici kabulü de gelmedi. İşler daha tamamlanmadan sahada yapılan bu açıklamalar tamamen siyasi" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile birlikte prestij caddeler projesi kapsamında Turgutlu’da yapımı devam eden Fatih Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Caddenin bazı bölümlerinde oluşan lokal çökmeler nedeniyle kendilerine yapılan eleştirilere cevap veren Başkan Ergün, sıkıntının ihaleyi alan firmadan kaynaklı olduğunu, firmaya henüz ödeme yapılmadığını ve sorunun kısa sürede çözüleceğini söyledi. Yapılan açıklamaların siyasi olduğunu vurgulayan Ergün, "Yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde ihaleye çıkıyoruz. Gördüğüm sonuç, ihaleyi alan firmanın sahadaki acemi işçilik hatalarından dolayı bu arızalar oluşmuş. Yağmur sularının taşların altında yer alan millerin çamurlaşmasına ve şişmesine neden olmuş. Bunlar çözülmeyecek işler değil. Daha bu firmaya biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 1 lira ödemedik. İşin daha kabulü yapılmadı. Geçici kabulü de gelmedi. İşler daha tamamlanmadan sahada yapılan bu açıklamalar tamamen siyasi. Ama yinede kendilerine teşekkür ediyorum, bizleri uyardılar. İnşaatın olduğu her yerde bu tarz sorunlar yaşanacaktır. İşi alan firmayı siz belirleyemiyorsunuz, şu işi ’sen yapacaksın’ diyemiyorsun. İhale çerçevesinden bu işi kim gelip alıyorsa yasalar çerçevesinden o firmaya yaptırmak zorundasınız. Allah iyi müteahhitlere çattırsın. Bu sahada sıkıntı biraz uzadı. İçme suları yoktu, içme suları hattı zaman aldı. Yağmur sulama hattı yoktu, o hat süre aldı. Elektrik hatları yerin altına alındı. Mevcut hatların döşenmesi gibi sorunlar bu alanda ne hikmetse hep uzadı. İhale Şubat ayının sonunda bitecek o zamana kadar olan sürede yol eksiksiz olacak. Olaya müdahiliz. Trafiğe açılan bu alan tadilatı yapıldıktan sonra trafiğe yeniden açılacak. Diğer yöndeki yol tamamlandıktan sonra bu alan yeniden taşları kaldırılarak alt betonlarıyla birlikte döşenecek. Sahada çalışan ekiplere anında müdahale noktasına girdik. Herkes rahat olsun, infiale gerek yok. Bu çalışmalarda buna benzer sorunlar olmuştur ve olacaktır. Ancak daha 1 lira ödemediğimiz, geçici kabulünü yapmadığımız alanda kamuyu zarara uğrattığımız söyleniyor. 1 lira ödeme yapmadık. Buda bunları söyleyenlere cevap olsun. Eksiklerimiz vardır. Kontrol noktasında sıkıntılarımız vardır, bu da zaman olarak işlerimizi uzatabilir ancak bunlarda çok doğal ve inşaatlarda yaşanan şeylerdir" ifadelerini kullandı.

Turgutlu’da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan şehir içindeki 6 adet prestij caddesi için de açıklamalarda bulunan Ergün, "Turgutlu’da şehir içerisinde yapılan 6 adet cadde çalışmasında bütün sebep Manisa Büyükşehir Belediyesi değildir. TEAŞ’ın yapması gereken işlerde sorun oldu, elektriği yer altına alma konusunda sorunlar yaşandı ve bu nedenle gecikmeler meydana geldi. Bu durumların da takipçisiyiz" dedi.

Ergün:"Eski başkan bizi şikayet etmiş"

Eski Turgutlu Belediye Başkanı Serhat Orhan’ın kendilerini İçişleri Bakanlığına şikayet ettiğini dile getiren Cengiz Ergün,"Kanalizasyon yapmamış, içme suyu yapmamış, bu prestij bulvarlarını yapmamış olan Turgutlu Belediyesi eski belediye başkanı İçişleri Bakanlığına şikayet etmiş bizi. Yapılan hizmetleri görmemezlikten mi geliyor? Herhalde tekrardan aday olmanın hesabına soyunmuş" şeklinde konuştu.