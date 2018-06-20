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20 Haziran 2018 16:21

Başkan Ergün Salihli’de vatandaşlarla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 24 Haziran Genel Seçimleri dolayısıyla başlattığı ilçe ziyaretleri kapsamında Salihli’yi ziyaret etti.

Başkan Ergün Salihli’de vatandaşlarla buluştu

20 Haziran 2018 16:21

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından belediye önünde karşılanan Başkan Cengiz Ergün’e, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP Manisa Milletvekili Adayı Nurullah Savaş eşlik etti.


Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere ilçe belediye başkanları ve MHP Manisa Milletvekili Adayı Nurullah Savaş ile beraberindekileri makamında ağırlayan Başkan Kayda, inşaatları devam eden modern pazaryeri, köprülü kavşak, yağmur suyu ve prestij cadde düzenleme çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Büyükşehir ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçeye dev projeler kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Kayda, yapılan yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.


Belediye ziyaretinin ardından Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları, kortej eşliğinde Sevgi Yolu üzerinde bulunan esnafları ve vatandaşları selamlayarak hayırlı ve bol kazançlar diledi. Sevgi Yolu sonunda seçim otobüsüne binen Başkan Ergün ve beraberindekiler, Şüheda, Kurudere, Atatürk ve Avar Caddeleri güzergahında şehir turu atarak kendilerine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları selamladı.




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