Başkan Ergün Şoförler Odasını kabul etti

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul ile göreve yeni seçilen Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret ederek oluşturulan yeni yönetimi tanıttı. Başkan Ergün, oluşturulan yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni görevlerinde başarılar diledi. Şoförler Odası Başkanı Salih Karaağaç, “Şoförler Odası’nda 18 yıldır yönetim kurulu üyesi ve başkan vekili olarak görev yapmıştım. 25 Mart’ta yapmış olduğumuz genel kurulda aday olduk. Üyelerimizin desteğiyle seçildik. Siz de Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak genellikle baktığımız zaman şehir içi toplu taşıma, taksi, servis araçları gibi bütün büyükşehir ile ilgili konularda iç içeyiz. Biz de Şoförler Odası olarak Büyükşehir ile birlikte et ile tırnak olduğumuzu düşünüyorum. Ayrılmaz bir bütünüz. Bundan sonra biz görevde olduğumuz süreçte başta sizinle, Ulaşım Daire Başkanlığınızla iyi diyaloglar halinde esnafımız adına ne gerekiyorsa onları sizden talep edeceğiz. Onlar için mücadelemizi yapacağız, siz de yasalar kanunlar kapsamında bizlere desteklerinizi bekleyeceğiz” dedi.

Başkan Ergün ise ziyaretteki konuşmasında, “Hem Büyükşehir Belediyesi hem Manisa Belediyesi olarak 9 seneyi geride bıraktık. Büyükşehir olarak hem merkez hem il genelinde baktığımız zaman diğer 30 büyükşehir ile karşılaştırdığımızda devrim yaptık diyebiliriz. Muazzam bir ulaşımda dönüşüm yaptık diyebiliriz. Vatandaşlarımızın ulaşımlarının yanında engelli vatandaşlarımız için alçak tabanlı araçların kullanımı ile ulaşımda iyileşme sağlandı. Bugün bin 88 mahallenin 900’ünün üzerinde mahalleye ulaşım hizmetlerinin gitmiş olması, araçların yenilenmiş olması, tabi ki merkezde de geçen dönemde karşılıklı iyi niyet kapsamında 155 nolu kooperatifin dönüşümünün sağlanmış olmasının üzerinden 6 sene geçti. Zaman çok çabuk geçiyor. Yeni yatırımlar gündemde olacak her halde. Görüşmeler devam ediyor. Önemli olan en iyi hizmeti en güzel şekilde, araç sahibi olan arkadaşlarımızın da imkanlarını daha da arttırabilecek çareleri bundan sonra da düşüneceğiz. Dün Soma’da 150 araca J plaka ihalesi yapıldı. 140 tanesinin satıldığı bilgisini aldım. Bana gelen bilgi öyleydi. Demek ki doğru yolda gidiyoruz. Tabi ki kurumlar halinde karşılıklı istişareden geçiyor. Doğru bir tane, önemli olan o doğruya ortak noktaları bularak gelebilmek. Sonuçta bugün varız yarın yokuz” diye konuştu.