Başkan Ergün Yunusemre ilçe muhtarlarıyla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yapılan yatırımlar ve yapılacak projeler hakkında bilgiler verdi, muhtarları dinledi. Yaklaşık 100 mahalle muhtarına hitap eden Başkan Ergün, MASKİ ve Büyükşehir

Belediyesi'nin çalışmaları hakkında ayrı ayrı bilgilendirmede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sıfırdan yapılandırıldığını belirten Başkan Ergün, “Biz Yunusemre ilçemize, Muradiye Mahallemize ve Yuntdağı bölgemize Manisa Belediyesi döneminde de güzel hizmetler kazandırdık. Uzunburun'da yapımını tamamladığımız Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile Manisa'mızın 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömdük. Manisa merkezinde 75 milyon 155 bin lira gibi bir bedelle yaklaşık 2 yıl önce çalışmasına başladığımız atık su arıtma tesisini tamamladığımızın da müjdesini vermek istiyorum. Birkaç gün içinde inşallah hizmete başlayacak. MASKİ'nin 101 Mahalle Projesi kapsamında Çamlıca, Gülbahçe, Karaahmetli, Karayağcıhacılar ve Örselli Mahallelerimizin 62 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilemesini 2 buçuk milyon gibi bir rakamla gerçekleştirdik” dedi.

“67 kilometre altyapı hattı döşendi”

6 milyon 640 bin gibi bir bedelle muhtelif mahallelerde 67 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı döşendiğinin bilgisini veren Başkan Ergün, 18 Mahallede İçme Suyu Sondajı, 23 Adet İçme Suyu Deposu ve 6 Adet Terfi Binasının Bakım Onarımı, 9 Adet İçme Suyu Elektrik Tesisi Yapımı, İçme Suyu Depolarında Tam Otomatik Klor Cihazı ve Şamandıra Sistemi, Karaahmetli Mahallesi İçme Suyu Arıtma Tesisinin Bakım Onarımı tamamlandığını söyledi. Başkan Ergün, “Saydığım bu çalışmaların tamamına 96 milyon 688 bin lira gibi bir kaynak harcamış olduk. 31 milyon 500 bin gibi bir yatırımla 51 Adet İçme Suyu Deposu ve 7 Adet Terfi Binasının Bakım Onarımı, Gürle İçme Suyu hattı, Sarınasuhlar, Osmancalı, Pelitalan, Turgutalp ve Sarma Mahallelerimizin menfez imalatı çalışmaları da hızla devam ediyor. Muradiye mahallemizde de kamulaştırma çalışmalarını tamamlar tamamlamaz, yeni ve modern bir atık su arıtma tesisini tüm altyapı yatırımları da dahil olmak üzere yapacağımızı buradan müjdeliyorum” diye konuştu.

Başkan Ergün, MASKİ'nin yaptığı çalışmalar hakkında verdiği bilgilerin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları hakkında da bilgiler verdi. Başkan Ergün, “Şehitler ve Gaziler adını verdiğimiz Mimar Sinan Bulvarı'ndaki yaya üstgeçidi, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri, Tarık Almış Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu, Necmi Temizel Spor Kompleksi ve yüzme havuzu, Halil Onultmak Spor Tesisleri yenilemesi, Atatürk Kent Parkı, Vestel işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz 41 kilometrelik Türkiye'nin en büyük bisiklet yolu, Atatürk Gençlik Merkezi yenilemesi, Hayvan Barınağı çevre düzenlemesi, Yağcılar-Gediz Köprüsü yapımı, Muradiye ve Osmancalı İtfaiye müfrezeleri, Osmancalı Gasilhanesi, Fırat Çakıroğlu Kavşağı ve çevre düzenlemesi, Muradiye-Menemen yolu peyzaj düzenlemesi, Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüs Yolu asfalt ve çevre düzenlemesi, toplu ulaşımda dönüşüm hizmetleri gibi onlarca projemizi tamamladık ve Yunusemre ilçemize kazandırdık. Toplu ulaşımda dönüşüm dedik. Manisa'da başlattığımız bu muazzam dönüşüm çalışmasıyla Muradiye Kampüsü öğrencileri başta olmak üzere Muradiye Mahallemizin yaşadığı ulaşım sorununu kökünden çözmüş olduk. Ardından en ücra mahallelerimize kadar otobüslerimizin ulaşması için planlamalarımızı yaptık. Maldan-Yuntdağı Köseler-Durasallı-Düzlen-Üçpınar-Çamlıca-Pelitalan1-Pelitalan2-Süngüllü-Sarınasuhlar hatlarında otobüslerimiz hizmet veriyor. Alçak tabanlı, engelli erişimine uygun, klimalı ve modern araçlarla hemşerilerimiz en güzel şekilde toplu ulaşım hizmetinden faydalanıyor. Yunusemre sınırlarındaki tüm mahalle mezarlıklarında temizlik çalışmaları, boyası, badanası, çevre duvarı yapımı, çit çevrilmesi, kapısı gibi çok sayıda çalışma yaparak, mezarlıklarımızın temiz, düzenli ve dışarıdan gelebilecek olumsuzluklara karşı güvenli olmasını sağladık. Mezarlıklar Dairemizin bu çalışmaları da yaklaşık 950 bin lira gibi bir kaynakla yapıldı. Ölüsüne saygısı olmayanın dirisine de olmaz anlayışıyla bu çalışmalarımız tüm ilçelerimizde devam ediyor” diye konuştu.

“280 kilometre asfalt çalışması yapıldı”

Yunusemre ilçesine yapılan çalışmalarda 34 milyon lira bedelle 280 kilometre asfalt çalışması yaptıklarını söyleyen Başkan Ergün, “Yine 19 milyon gibi bir yatırımla 447 bin 195 metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirdik. Çiftçilerimizin faydalanması için fidan dağıtımları, içme suyu göletleri, bağ tahmin ve erken uyarı istasyonları, sulama göletleri gibi çalışmalara 500 bin lira kaynak harcadık. Sosyal yardım projelerimizle Gıda Bankası, MABEM kursları, Evde Bakım Hizmetleri, çocuklarımıza öğrenci kıyafeti yardımı, engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye yardımı gibi hizmetlerimiz de yine Yunusemre ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da ulaştı. Şehrimize değer katacak olan Manisa Prime projemiz hızla devam ediyor. Aynı şekilde baştan aşağı yenilediğimiz Tevfik Lav Spor Tesisleri'ndeki çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. Tüm bu saydığım yapımı tamamlanan proje ve hizmetlerimize 397 milyon 293 bin lira kaynak ayırmış olduk. Özetlemek gerekirse, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin Yunusemre ilçemize toplam yaptığı yatırım miktarı 515 milyon 373 bin gibi bir rakama tekabül ediyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Ergün, yaptığı konuşmanın ardından mahalle muhtarlarına söz verdi. Mahalle muhtarları mahalleriyle ilgili talep ve isteklerini Başkan Ergün'e aktararak, yapılan hizmetler için teşekkürlerini iletti.

Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Meclis Üyeleri, Daire Başkanları, MHP İl Teşkilatı, MHP Kadın Kolları Başkanı Hediye Özsoy, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve muhtarlar katıldı.