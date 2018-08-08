Başkan Ergün’den 85 mahalle için altyapı müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve ilçede görev yapan muhtarlar ziyaret etti. Yunusemreli muhtarlara nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Ergün, 154 Mahalle Projesi içerisinde ihalesi beklenen 85 mahallenin altyapı çalışmaları ile ilgili müjdeyi de mahalle muhtarları ile paylaştı. Yatırımların hız kesmeden il genelinde devam edeceğinin altını çizen Başkan Ergün’e, muhtarlar hayata geçirilen hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Yağcılar Mahallesi sakinlerinden Eren Atsızata da Başkan Ergün’ün karakalem portresini kendisine hediye etti. Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan da yaptığı açıklamada Başkan Ergün’e hizmetleri nedeniyle teşekkür ederek, altyapıdan içme suyu depolarına, sondajlardan dere temizlik çalışmalarına kadar birçok hizmete kavuştuklarını söyledi. Pehlivan, hem ilçe merkezinde hem de Yunt Dağı’nda yer alan mahallelere önemli yatırımlar sayesinde büyük bir değişime imza atıldığını vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 4 yıl önce sıfırdan kurulan MASKİ’nin bugün 1.088 mahalleye hizmet anlamında ulaştığını ifade ederek sözlerine başladı. Başkan Ergün, “MASKİ, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir Genel Müdürlüğümüzdür. Ayrı bir bütçesi vardır. Büyükşehir Yasası ile birlikte 4 sene önce kuruldu. Kurulduğu gün masası, sandalyesi ve bir personeli dahi olmayan MASKİ Genel Müdürlüğü’nü sıfırdan yaratmanın sürecini yaşadık. Büyükşehir Yasası’nın bize vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde bugün 1.088’e ulaşan mahallemiz var. Büyükşehir ve MASKİ olarak mahallelerimize hizmet ulaştırıyoruz. Bugün çok şükür, artık ulaşmadığımız mahalle kalmadı. Öncelik sırasına göre mahallelerimize hem altyapı hem de içme suyu depolarının yenilenmesi ve başka birçok alanda ses getiren yatırımlar yaptık” dedi.

200 mahallede altyapı çalışmaları tamamlandı

Bugüne kadar 200 mahallede altyapı yatırımı yaptıklarını vurgulayan Başkan Ergün, üstyapı çalışmalarına da hayat verdiklerinin altını çizdi. Başkan Ergün, “Sizlerin de dört gözle beklediği 85 mahallemizin ihalesini henüz yapamadık. 5 ilçemizde 85 mahalle için geçtiğimiz hafta içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Genel Merkez nezdinde yapmış olduğumuz istişarelerde geldiğimiz noktayı bugün size bir müjde olarak verebilirim. İnşallah bu 85 mahallenin de altyapıları için finans noktasında alacağımız destekle ihale sürecini başlatmış oluruz. 85 mahalle için 200 ila 250 milyon TL arasında bir yatırım gerekiyor. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan ve İller Bankası Bölge Müdürümüz ile yapmış olduğumuz görüşmeler olumlu geçti ve söz aldık. Prosedürler tamamlanır, tamamlanmaz Yunusemre ilçemizdeki 18 mahallemizin de altyapı çalışmalarına start vereceğiz. Sadece Yunusemre değil diğer ilçelerimizde de ihale çalışmalarını başlatmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar yapmış oldukları doğru planlamalar neticesinde Büyükşehir Belediyeleri ile Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında 1’inci ve ya 2’inci olduklarının altını çizen Başkan Ergün, “Bütçe hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. Çok şükür, 2015 yılında 1’inci, 2016 yılında 2’inci olduk. 2017’de de yine ülke genelinde ikinci olarak bütçe performans kriterlerini yakaladık. Bu da bizim için gurur verici. En fazla altyapı yatırımı yapan, en fazla atıksu arıtma tesisi yatırımı yapan MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Türkiye’de birinci olduk ve bunların ödüllerini aldık” dedi.

Manisa merkezde sürekli olarak artan nüfusun ihtiyacını karşılayamaz duruma gelen atıksu arıtma tesisinin yerine yenisini inşa ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Ergün, tesiste kısa süre içerisinde su alımına başlanacağı müjdesini verdi. Başkan Ergün, “Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nde bu ayın sonu gibi su alımına başlayıp, test çalışmalarına geçeceğiz. İl merkezimin nüfusu bugün 80-100 binlerden 400-500 binlere ulaştı. Merkezde bulunan eski atıksu arıtma tesisinin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle nüfusa uygun bir tesis için artık geri sayım başladı. 60 milyon TL gibi bir yatırımla Manisa merkezin atıksu arıtması hayırlısıyla önümüzdeki ay faaliyete geçiyor. Bildiğiniz üzere 8 ay önce 46 milyon TL yatırım yaptığımız Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi’ni devreye aldık. Soma ve Gördes Atıksu Arıtma Tesislerimizi de açtık. Şu anda da geçtiğimiz ay içerisinde startını verdiğimiz Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi’nde inşaat çalışmaları başladı. 1 milyon 400 bin nüfusa daha sağlıklı bir çevre kazandırmak, gelecek nesillere daha temiz bir Manisa bırakma adına yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Allah utandırmasın” açıklamalarında bulundu.

Açıklamalarında son olarak emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Ergün, “Yatırımlarımız, önümüzdeki süreçte de devam edecek. Aynı çizgide ve doğrultuda bana oy vermiş, vermemişe bakmadan, ayrımcılık yapmadan Manisa Belediyesi döneminde 57 mahalleyi nasıl değiştirdiysek bu değişimleri şimdi il genelinde devam ettiriyoruz. Bir Allah razı olsun sözcüğünü duymamız bizleri en mutlu eden sözdür. Bunun için çalışıyoruz” dedi.

Ziyarette, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ve MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Şehnaz Başaran da yer aldı.