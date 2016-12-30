Başkan Ergün’den çocuklara yeni yıl hediyesi

Çocukların sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmasına destek olmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından çocuklara sirk bileti hediye edildi.

Türkiye’nin ilk uluslararası hayvansız sirki “Türkiye Sirki” Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, 30-31 Aralık, 1-6-7-8 Ocak tarihlerinde Eski Otogar içerisinde kurulan çadırda Manisalılarla buluşacak. Manisa’da kültürel ve sanatsal faaliyetleri her yaştan vatandaşa ulaştıran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Manisalı çocuklara yeni yıl hediyesi vererek şehir merkezindeki öğrencilere yaklaşık 45 bin adet bileti ücretsiz olarak dağıttı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına Laleli Çocuk Kültür Sanat Merkezi’ni ziyaret ederek minik öğrencilere sirk bileti dağıttı.