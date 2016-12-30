Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 14:24

Başkan Ergün’den çocuklara yeni yıl hediyesi

Başkan Ergün’den çocuklara yeni yıl hediyesi

30 Aralık 2016 14:24

Çocukların sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmasına destek olmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından çocuklara sirk bileti hediye edildi.
Türkiye’nin ilk uluslararası hayvansız sirki “Türkiye Sirki” Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, 30-31 Aralık, 1-6-7-8 Ocak tarihlerinde Eski Otogar içerisinde kurulan çadırda Manisalılarla buluşacak. Manisa’da kültürel ve sanatsal faaliyetleri her yaştan vatandaşa ulaştıran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Manisalı çocuklara yeni yıl hediyesi vererek şehir merkezindeki öğrencilere yaklaşık 45 bin adet bileti ücretsiz olarak dağıttı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına Laleli Çocuk Kültür Sanat Merkezi’ni ziyaret ederek minik öğrencilere sirk bileti dağıttı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
7
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç