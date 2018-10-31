Başkan Ergün'den hastane yoluyla ilgili açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, dün hizmet vermeye başlayan Manisa Şehir Hastanesi'nin önündeki toprak yolun asfaltlanmadığı iddialarına yanıt verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Şehir Hastanesi'nin çevresinde bulunan yolda, gerçekleştirilecek çalışmalar öncesinde incelemelerde bulundu. Yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgiler alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz günlerde hastanenin yoluyla ilgili asfaltlama çalışmalarının yapılmadığı ile ilgili iddialara da yanıt verdi. Sözlerine hastanenin Manisa'ya hayırlı olmasını temenni ederek başlayan Başkan Ergün, “Çok büyük bir eser. Yapanlardan, yaptıranlardan, yapılmasına vesile olanlardan Allah razı olsun. Manisa için büyük bir kazanç. MASKİ Genel Müdürlüğümüz olarak geçtiğimiz yıl hastanenin yapılışı sırasında bu bölgenin etrafındaki alt yapı ve yollarla ilgili çalışmalarımızın startını vermiştik. Bu bölgenin tamamının yani hastanenin etrafında gezen bütün yolların kanalizasyonu, içme suyu ve yağmur suyu hatlarının tamamını bitirdik. MASKİ Genel Müdürlüğü bugüne kadar buraya 1 milyon liranın üzerinde yatırım yaptı” dedi.

“Altyapı katılım bedeli 7,2 milyon lira"

Yapılan hizmetin Manisa ve Manisalılar için yapıldığının altını çizen Başkan Ergün, “Bundan 4-5 ay öncesi hastaneyi yapan şirket ve Sağlık Bakanlığı arasında polemikler gündeme gelmeye başladı. Sonuç itibariyle ilgili şirket ve Sağlık Bakanlığı'yla büyükşehir belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu yazışmalar neticesinde bu hastanenin özel şirket tarafından yapılmış olması nedeniyle kanunen alt yapı katılım bedeli ücreti çıkıyor. Bu da bugünkü hesaplamalara göre 7,2 milyon lira gibi bir ücrete tekabül ediyor. Bu 4 aylık süre içerisinde bize bu konuyla ilgili herhangi bir cevap verilmedi. Bilgi de verilmedi. Firma Sağlık Bakanlığına, Bakanlık firmaya atıyor. İlgili bakanlıktan, 4 aydır kamu yararı olan hastanelerden katılım altyapı bedelinin alınmadığını, bununla ilgili kamuya aittir yazısının gelmesi halinde hiçbir ücret talebinde bulunulmayacağını ifade ettiğimiz yazıya cevap gelmedi. 4 aydır bize bir satır dahi cevap vermeyen ilgili Bakanlığın bu konuda Cuma akşamı saat 20.00'ye kadar da neden beklediğini merak ediyoruz” diye konuştu.

“Bakanlık yazıyı 4 aydır bize sunamadı”

Hastanenin iskan kullanımının henüz alınmadığını söyleyen Başkan Ergün, “İskan kullanımı alınmayan bir yere su bağlantısı da yapılamaz. Geçtiğimiz hafta içerisinde Valimizin ve ilgili Sağlık Müdürlüğümüzün bizlere yapmış olduğu şifahi müracaatlarda hastanenin açılmasına müteakip suyun çok acil bağlanması gerektiği ifade edildi. Biz de kamu yararı olan hastanelerde bu katılım altyapı bedelinin alınmadığını bununla ilgili kamuya aittir yazısının gelmesi halinde hiçbir ücret talebinde bulunulmadan sularının bağlanacağını ifade ettik. 4 aydır bu yazıyı ilgili Bakanlık bize sunamadı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 20.00 sıralarında Sağlık Bakanlığı'nın Yatırım Daire Genel Müdürü bizzat Büyükşehir Belediyemiz Genel Sekreteriyle görüşmek suretiyle bize bu bedelin 30 günlük süre içerisinde ilgili Bakanlık tarafından yatırılacağına dair taahhüt yazısını gönderdikten sonra Cuma akşamı buranın suyu açıldı” dedi.

İşi basına taşıyan siyasilerin bunları bilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Ergün, “4 aydır bize bir satır dahi cevap vermeyen ilgili Bakanlığın bu konuda Cuma akşamı saat 20.00'ye kadar da neden beklediğini merak ediyoruz. İlgili siyasiler bunu bir irdelesin. Sonuçta bu hastanenin etrafına yapılacak olan yatırım bugün itibariyle 5 milyon liranın üzerinde. 1 milyon lira da MASKİ kanalıyla altyapıya harcandığını söylemiştim. Bunun da bilinmesi lazım. İçinde bulunduğumuz bugünkü şartları vatandaşlarımız, kamu, ticariler herkes biliyor. Belediyelerin de bugünkü durumu noktasında parasal noktalardaki sıkıntıdan dolayı biz de şunu ifade ettik. Bu bedeli yatırın. Biz de hizmeti yapalım. Kaçma noktasında değiliz, bugünkü sıkışıklıklardan kaynaklanan sebeplerden dolayı para yatırıldığı takdirde hemen asfaltın yapılacağına kendilerine ifade ettik. Şimdi Kasım ayı sonuna kadar bu bedel yattığı takdirde çalışmaları başlatacağız” diye konuştu.

“Bordür düzenleme ve kavşak çalışması hemen başlıyor”

Bölgede bordür düzenleme ve kavşakların olduğu alanlarda çalışmaların startının verileceğini ve alanı yerinde görmek üzere incelemeler yaptığını belirten Başkan Ergün, “Arkasından da bedel yattığı takdirde asfaltını da yapma noktasında olacağımızın bilinmesini istiyorum. İşi tamamen siyasete, polemiklere taşımak bu işlerde doğru değil. Büyükşehir Belediyesi kendi plan, programları dahilinde bu hizmetleri yerine getirmektedir. Buradan GEDAŞ'a birkaç kelime söylemek lazım. Nedense bu hastanenin sadece etrafının aydınlatma direkleri dikilmiş. Ama aşağıya inen bulvarın tamamının direkleri dikilmemiş. Bunu da merak ediyoruz. Siyasiler bunu da takip etsinler. O direklerin dikilmesini de sağlarlarsa biz de mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Ergün'e incelemeleri esnasında Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman eşlik etti.