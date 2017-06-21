Başkan Ergün’den katı atık bertaraf tesisinde inceleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından temeli atılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nde, açılış için geri sayım başladı. Tüm testlerinin titizlikle yürütüldüğü tesiste herhangi bir sorun yaşanmaması için ince elenip sık dokunduğu belirtildi. Tesiste Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de incelemelerde bulundu. Dev tesisin açılış tarihini netleştirmek için çalışma yürüttüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa’nın en büyük sorunlarından birini bitiriyoruz. Tamı tamına 110 milyonluk bir yatırım. Ayrıştırma, kompostlama ve depolama alanlarının bulunduğu tam otomasyonlu bir tesisi Manisa’mıza kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ufak tefek birkaç iş kaldı. Peyzaj ve çevre düzenlemesi gibi. Yıllardan beri Manisa’nın en büyük sorunlarından olan çöp sorununu bitiriyor olmak bizim için onur verici. Biliyorsunuz Turgut Özal Mahallesi’ndeki vahşi depolama alanı patlamalarıyla Manisa’yı olumsuz bir şekilde tanıtıyordu. Bunu tarihe gömüyoruz” dedi.

Vahşi depolama sahasının bulunduğu Turgut Özal Mahallesi’ndeki tesisin rehabilitasyon çalışmalarında yüzde 70’lik bir çalışmayı geride bıraktıklarını da belirten Başkan Ergün, “Oradaki tesisten elektrik üretimi için GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. ile yazışmalarımız devam ediyor. Bu prosedürleri tamamlayınca ülkemiz ekonomisine çöpten üreteceğimiz elektrikle katkı sağlayacağız. Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesislerimiz ilk etapta Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Ahmetli ve Saruhanlı ilçelerimizin çöplerini ayrıştıracak. Bu ilçelerimizde kurduğumuz transfer istasyonlarıyla ve belediyemiz bünyesine aldığımız semi treyler ve tırlarla çöpleri bu tesise taşıyacağız. Uzun vadede de tüm ilçelerimizin çöplerini buraya taşımak için çalışmalarımız sürüyor. Çöp artık altın. Patlayan depolama sahalarından üreten modern tesislere geçişi yaşıyoruz. Manisa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Açıklamanın ardından tesisi gezerek Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım’dan bilgiler alan Başkan Ergün, tesisin otomasyon sistemleri ve test aşamasındaki kompostlama sistemlerini dikkatle inceledi. Tesisin teknik çalışma sistemi hakkında bilgiler veren Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, katı atık bertaraf tesisinin çalışma sisteminin detaylarını aktardı. Depolama lotları ve çevre düzenleme çalışmalarını da inceleyen Başkan Ergün, Manisa’nın en önemli tesisinde açılış için artık geri sayımda olduklarını belirtti.