Başkan Ergün’den Kızılay’ın kurban bağışına destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman, yönetim kurulu üyeleri ve Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal’ı makamında konuk etti. Türk Kızılay’ı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman, ziyaretlerinin sebeplerinin Türk Kızılayı’nın vekaletle kurban kesim kampanyasına destek talebinde bulunmak olduğunu söyledi. Yıl boyunca mazlumun sofrasına girmeyi amaçladıklarına dikkat çeken Kahraman, “Kurban etlerinin 800 gramlık kavurma ve kıyma şeklinde paketlemesi yapılıyor. Yıl boyunca sağlıklı bir şekilde kurban etlerini ihtiyaç sahipleri tüketebiliyor” dedi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de “Kurban hayrımızı yaptık. Allah kabul etsin. Kesilen kurbanlar Allah katında kabul olsun. Geçen sene de ben kurban bağışımı Kızılay’a yapmıştım. Bu sene de nasip oldu. Hayırlı olsun” diye konuştu. Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman da, yapılan bağışların önemine değinerek, “Başkanımızın yaptığı kurban bağışı, belki bundan 4 ya da 5 ay sonra Sivas’ın bir köyünde bir fakirin sofrasına konuk olacak. O yüzden Türk Kızılayı’na yapılan bağış, 12 ay boyunca devam etmiş olacak. Allah kabul etsin, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Ergün, Kahraman’ın elinden bağış makbuzunu aldı.