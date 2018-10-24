Başkan Ergün'den Manisa BBSK'nin şampiyon atletine tebrik

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram'ı 1. Uluslararası Aydın Run koşusu'nda elde ettiği başarı nedeniyle tebrik ederek, 11 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından bu yıl 40'ıncısı düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu'nda başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan 1. Uluslararası Aydın Run Koşusu'nda 400 sporcu arasında genel klasmanda 5'inci, kendi yaş grubunda ise 1'inci olarak Manisa'nın adını yine başarıyla duyurdu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şampiyon atleti Kuşadası'nda yapılan 1. Uluslararası Aydın Run koşusu'nda elde ettiği başarı nedeniyle tebrik ederek 11 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından bu yıl 40'ıncısı düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu'nda başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Kuşadası'nda 400 atlet arasında yarıştığını belirterek, “400 atlet arasında yurt dışından gelen sporcularda vardı. Manisamızın ve kulübümüzün adını yine başarıyla duyurduğum için çok mutluyum. Bana verilen büyük desteğe layık olmak için çok çalışıyorum. Hafta sonunda Muğla Dalyan'da 2. Uluslararası Dalyan Caretta yarı maratonu var. Ardından ise 11 Kasım tarihinde bu yıl 40'ıncısı düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Maratonu'nda koşacağım. Hedefim bu önemli organizasyonlarında kulübümüzün ve Manisa'mızın adını başarıyla duyurarak kupa ve madalyalarla Manisa'ya dönmek” diye konuştu.