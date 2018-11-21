Başkan Ergün'e Turgutlu'da büyük ilgi

Yedi Eylül Yolu ve Şehitler Yolu üzerinde vatandaşla selamlaşan ve esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Ergün, prestij cadde düzenlemelerinin Turgutlu'ya hayırlı olmasını dilerken vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, heyetiyle birlikte Turgutlu ilçesini ziyaret etti. Başkan Ergün, ziyareti kapsamında ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 76 milyon liralık maliyetle Turgutlu'ya kazandırılan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nda devam eden yan yol ve bağlantı yollarının çalışmalarını inceledi. Ardından ilçedeki mahalle muhtarları ile öğle yemeğinde buluştu. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla geride kalan 4 buçuk yıllık süreçte Turgutlu'ya 274 milyon liralık yatırım kazandırdıklarını belirten Başkan Ergün, muhtarların istek ve taleplerini de dinledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile beraberindekiler, günün son programında prestij cadde projesi kapsamına alınan ve düzenlemeleri tamamlanan 7 Eylül Yolu ve Şehitler Yolu'nda incelemelerde bulundu. Prestij caddeleri üzerindeki esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Ergün, vatandaşlarla selamlaştı. Altyapı ve üstyapıları prestij cadde projesi kapsamında tamamen yenilenen, aydınlık ve modern bir görünüm kazanan caddelerin vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Başkan Ergün, Turgutlu'ya hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kendisini selamlamak için gelen çocukları sevindirmeyi yine ihmal etmedi. Başkan Ergün, çocuklara futbol topu armağan ederek, sevindirdi.