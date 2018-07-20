Başkan Ergün’ü duygulandıran ziyaret

Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Ergün, ziyaretleri sırasında Manisaspor eski yöneticisi ve Sanayispor kurucularından olan Hüsnü Çelik’in verdiği hediye ile duygu dolu anlar yaşadı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, cuma gününü küçük sanayi sitesinde geçirdi. Yeni Cami’de kılınan Cuma namazının ardından esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Ergün’e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Esnaf ve vatandaşlarla tokalaşarak bereketli kazançlar dileyen Başkan Ergün’e, Manisaspor eski yöneticisi ve Sanayispor kurucularından Hüsnü Çelik, verdiği hediye ile duygu dolu anlar yaşattı. Hüsnü Çelik, Başkan Ergün’e, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden babası Cemal Ergün ile birlikte olan fotoğrafı hediye etti. Fotoğraf karşısında hüzünlenen Başkan Ergün ve beraberindekiler, merhum Cemal Ergün’ü rahmetle andı.