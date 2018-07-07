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07 Temmuz 2018 13:30

Başkan Ergün’ün müjdesini verdiği çalışma başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, Ahmetli’deki esnaf ve vatandaş buluşmasında müjdesini verdiği Hükümet ve Demirciler Caddesi Yol Tretuvar ve Meydan Düzenlemesi projesinde çalışmalar başladı.

Başkan Ergün’ün müjdesini verdiği çalışma başladı

07 Temmuz 2018 13:30

Projenin hayata geçmesiyle Ahmetli altyapısı yenilenmiş, üstyapısı ile görsel şölen sunan yeni yaşam alanlarına sahip olacak.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesi için hazırladığı yeni bir projeye daha start vermenin heyecanını yaşıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün heyetiyle birlikte, ilçe ziyaretinde esnaf ve vatandaşlara müjde olarak paylaştığı prestij cadde projesinde çalışmalar başladı. İki etaplı uygulanacak projede ilk olarak altyapı yatırımı olan yağmur suyu hattı için ilk kazma vuruldu. Hükümet ve Demirciler Caddesi’nde uygulanacak projede; toplam bin 400 metre uzunluğundaki caddeler tek şerit olarak tasarlandı. Yaya sirkülasyonunun devamlılığı için kaldırım düzenlemesi, engelli kılavuz çizgileri ve rampaları mevcut olup; otopark cepleri de yer almaktadır. Bitkisel alanlar ve ışıklandırma unsurlarının hat boyunca yer alacağı proje tamamlandığında Ahmetli halkının yürüyüş yapmaktan keyif alacağı, sosyal zamanlarını geçirebileceği, görsel anlamda ilçeye görsel şölen sunacak yeni bir yaşam alanı kazandırılacak.




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