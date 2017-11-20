Başkan Ergün’ün söz verdiği Paşaköy’de çalışmalar başladı

Mahalleleri sağlıklı altyapılarla tanıştırmaya devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı’nın Paşaköy Mahallesinde yağmursuyu hattı döşeme çalışmasına başladı. Başkan Ergün’ün ilçe ziyareti kapsamında Paşaköy’de mahalle muhtarı Mustafa Türkoğulları ve mahalle sakinleri ile bir araya geldiği ziyarette verdiği yağmursuyu hattı sözü yerine getiriliyor. 2 buçuk kilometre uzunluğundaki hat sayesinde yağışlı havalar artık Paşaköy Mahallesi için sıkıntı yaşatmayacak.

Paşaköy Mahallesinde daha sağlıklı bir altyapı için çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, 16 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını tamamladı. 20 kilometrelik içme suyu hattı döşeme işini de sürdüren MASKİ ekipleri, çalışmalarında hızla sona yaklaşılırken çalışmaların bittiği sokaklarda kilit parke taş döşeme işi de başladı.

Paşaköy Mahalle Muhtarı Mustafa Türkoğulları, “Kanalizasyon hattındaki çalışmalarımız tamamlandı. İçme suyu hattımızdaki çalışmalar hızlı bir şekilde ilerlerken yağmursuyu hattı döşeme çalışması da başladı. Çalışmalar çok iyi gidiyor. Başkanımız mahallemize geldiğinde yağmursuyu talebimizi kendisine iletmiştik. Cengiz başkandan Allah razı olsun” dedi.