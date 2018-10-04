Başkan Irgatoğlu "En büyük sorun personel yetersizliği"

Manisa il genelinde sağlık alanında önemli gelişmeler yaşandığını belirten Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, "Yeni sağlık tesislerinin hizmete girmesiyle Sağlık Hizmeti sunumuyla ilgili Manisa'nın potansiyeli de büyüyecektir. Dolayısıyla ihtiyaçlarımız da artacak. Bu anlamda en çok ihtiyaç duyulan alan Sağlık çalışanı sayısı olacaktır" dedi.

Manisa'da Şehir Hastanesi kurulması ve Merkezefendi Devlet Hastanesinin yeni binaya taşınmasının ardından sağlık sektöründe önemli gelişmelerin yaşandığını söyleyen Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, sağlık alanındaki gelişmelerle birlikte daha fazla personele ihtiyaç duyulacağını söyledi. Irgatoğlu, "Bugün Sağlık alanında en büyük sorun personel yetersizliği olarak karşımıza çıkıyor. Burada öncelikle sağlık çalışanlarına teşekkür etmek lazım. Her şeye rağmen büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Yoğun nöbetler, sağlıkta şiddet, sağlık hizmetlerinin artan potansiyeli gibi etkenlerle birlikte özlük haklarındaki beklentilerin tatmin edici olmamasına rağmen güler yüzünü, çalışma temposunu hiçbir zaman hastadan esirgemeyen sağlık çalışanları büyük bir özveri gösteriyor. Personelin yetersiz olmasına rağmen sağlık çalışanları, vicdanını hiçbir zaman ikinci plana koymadan gayretle hizmet etmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla ilimizdeki sağlık tesislerinin ve hizmet kapasitesinin büyümesi sağlık personelindeki yetersizliği had safhaya çıkarmış durumdadır. Başta hekim ve uzman hekim sayılarındaki yetersizlik mevcut hekimlerimizin de çalışma şartlarını olumsuz etkilemiştir. Yıllarca emek verip, hekimlik mesleğini yapmak üzere hayatının sosyal yönünden fedakarlık yaparak bu eğitimi alan hekim arkadaşlarımız mesleğe başladıktan sonra da iş yoğunluğu altında ezilmektedirler. Bu tabi sadece ilimizin değil ülkemizin genel bir problemidir. Özellikle hekim eksikliği olan ilçelere geçici görevlendirmeler ve uzun süreli icap nöbetleri birçok problem yaşayan hekimlerimizde tükenmişlik sendromuna neden olmaktadır" dedi.

Sağlık çalışanlarının eksik personel nedeniyle ağır bir iş yükünün altına girebileceğine vurgu yapan Irgatoğlu, "Yine sağlık hizmetlerinde görev yapan ebe, hemşire, sağlık memuru, diğer sağlık hizmetleri sınıfı ve genel idari hizmetlerdeki arkadaşlarımız da özellikle özlük hakları, döner sermaye yetersizliği gibi konularda mağdur durumdadır. Belirttiğimiz üzere yeni hastanelerin açılmasıyla bu tür sorunlara bir de personel yetersizliği eklenmiştir. Artık sağlık çalışanları eksik personel ile yoğun iş yükünün altında yorgun düşmüş, kendi çalışma alanlarıyla ilgili belirsizlikler yüzünden kaygı duymaya aşlamıştır. Ebe ve hemşire sayısı oldukça yetersizdir. Sağlık yöneticileri de bu sorundan kaynaklı problemleri fazlasıyla yaşamaktadırlar. Bunlarla beraber Sağlık çalışanları hiçbir zaman kabul etmediğimiz fakat eksik olmayan şiddet vakalarına maruz kalmaktadır. Beyaz kod ihbarları sürekli geliyor. Bugün her yerde sağlıkta şiddet yaşanıyor. Hastalar ve yakınları hastaneye dolu dolu geliyor. İnsanlar acil olmasa bile biran önce tedavi olup gitmek istiyor. En küçük bir aksaklık yaşanmasına tahammül göstermeden şiddete başvurabiliyorlar" ifadelerini kullandı.