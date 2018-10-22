Başkan Irgatoğlu: "Sağlık çalışanlarıyla hastalar aynı oranda mutlu edilmedi"

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, "Sağlık sisteminin gelişmesine katkı sunmak isteyen Sağlık çalışanları, ardı ardına yapılan yeniden yapılanma süreçleri, yönetici ve yönetimsel değişikliklerle beraber bu etkenlerin getirdiği belirsizlik sebebiyle şevkini yitirmiş ve önünü göremez hale gelmiştir" dedi.

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, yayınladığı basın açıklamasında sağlıkta modern bir dönüşümün yaşandığını ancak sağlık çalışanlarının yeniden yapılanmalar nedeniyle yönetimsel değişiklikler yaşanmasından olumsuz etkilendiğini söyledi. Sağlık çalışanlarının çalışma şevkini yitirdiğini söyleyen Irgatoğlu, "Sağlık sisteminin gelişmesine katkı sunmak isteyen sağlık çalışanları, ardı ardına yapılan yeniden yapılanma süreçleri, yönetici ve yönetimsel değişikliklerle beraber bu etkenlerin getirdiği belirsizlik sebebiyle şevkini yitirmiş ve önünü göremez hale gelmiştir. İlimizde de yaşanan bu duruma rağmen kurumsal fayda düşüncesiyle yaşanan zor günleri göğüslemeye çalışan arkadaşlarımız da, aynı şekilde yorulmuş ve yıpranmıştır. Bugün il merkezinde henüz yeni açılan Merkez Efendi Devlet Hastanesinin ve yakında açılacak olan Manisa Şehir hastanesinin personel planlamasına yönelik belirsizlikler dolayısıyla huzursuz olan sağlık çalışanları, işlerine kaygı içerisinde gidip gelmekte ve gelecek kaygısı yaşamaktadırlar. Sağlık çalışanları sosyal ve psikolojik olarak olumsuz yönde etkilenecekleri bir personel planlamasından çekinmektedirler. Tam da bu noktada; Sağlık Sen olarak beklentimiz çalışan memnuniyetini de sağlamak üzere planlama yapma gayretinde olan sağlık yöneticilerine herkesin destek olması ve anlayış göstermesidir. Buradan ifade ettiğimiz konular aynı zamanda sağlık yöneticileriyle de sık sık görüştüğümüz ve çözüm için birlikte çalıştığımız konulardır. Sağlık çalışanları da bu noktada hassas davranıldığını ve sağlık yöneticilerinin duyarlı yaklaştığını bilmelidirler" dedi.

Yönetici sorunlarının sebeplerinin araştırılmasını söyleyen Irgatoğlu, "İhtiyaç olan ve ataması beklenen yerler bellidir. Şayet yöneticilerde sorun varsa elbette ki sebepleri araştırılmalıdır. Muhakkak ki eksikliği dolayısıyla değişmesi katkı sağlayacak pozisyonlar da olacaktır. Fakat sağlık yöneticilerinin büyük çoğunluğunu kaygılandıracak nitelikteki söylemler, gerçekleşse dahi sağlık hizmetlerine katkı sağlamayacaktır. Zira sağlık hizmetleri yap-boz tahtası olmayı kaldırmayacak türden ciddi bir alandır ve sağlık çalışanları da bu ciddiyette çalışmaktadırlar. Üstelik ilimizde Merkez Efendi Devlet Hastanesi henüz daha yeni açılmış ve kısa bir süre sonra da en büyük sağlık yatırımı olan şehir hastanesi açılacaktır. Sağlık Müdürü bahsi geçen söylemlerin önüne geçmeli ve inisiyatif almalıdır. Bir sorun varsa tüm orkestrayı derleyip toparlayıcı olması gereken orkestra şefidir ve ahengi sağlayacak olan da odur. Tüm kamuoyunun beklentisi de bu yöndedir. Dolayısıyla Tükenmişlik sendromu yaşayan Sağlık Çalışanları, yönetimsel anlamda deneme yanılma yöntemiyle bu dönemin idare edileceğine inanmamakta, buna karşın Sağlık hizmetlerinde elde edilen başarının devamı için fedakarca çalışmaktan da yüksünmemektedir" ifadelerini kullandı.