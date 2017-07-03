Başkan Karaçoban asfalt çalışmalarını inceledi

Alaşehir Belediyesi tüm yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Alaşehir’in Piyadeler ve Yeniköy mahallelerinde asfaltlama çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından Piyadeler Mahallesinde 2 kilometrelik yolda asfaltlama çalışmaları sürdürülüyor. Yeniköy Mahallesine ise 35 bin metrekarelik bir alanda kilit parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlayan Alaşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Yeniköy Mahallesi ve Kurudere Mahallesini birbirine bağlayan yolda 3 kilometrelik bir alanda sathi kaplama çalışması başlattı. Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban yapılan çalışmaları yerinde inceledi.