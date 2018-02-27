Başkan Karaçoban çalışmaları yerinde inceledi

Gökhan Karaçoban, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaları yerinde inceliyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sorun ve talepleri yerinde tespit etmek, devam eden çalışmaları yerinde incelemek amacıyla başlattığı mahalle ziyaretlerini yoğun bir tempoda sürdüren Başkan Karaçoban, mahalle ziyaretleri kapsamında Yeni Mahalle, Menderes Mahallesi, Sanayi Sitesi ve Uzunoğlu işletmesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Karaçoban, esnafları da ziyaret etti.

Gökhan Karaçoban, mahalle ziyaretleri kapsamında ilk olarak Yeni Mahalleyi ziyaret etti. Yeni Mahalle muhtarı Ali Karabulut’la çalışma yapılacak alanlarda incelemelerde bulunan Başkan Karaçoban, vatandaşlarla sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Karaçoban’ın mahalle ziyaretlerinin ikinci durağı, Menderes Mahallesi oldu. Başkan Karaçoban, mahalle muhtarı Süleyman Yılmaz’la beraber çalışma yapılacak alanlarda incelemelerde bulundu. Menderes Mahallesinde esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Karaçoban, vatandaşlarla sohbet edip çay içti. Menderes Mahalle ziyareti sonrasında sanayi sitesinde yapılacak çalışmalar için incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, mahalle ziyaretlerine devam edeceğini ve vatandaşların sorunlarını yerinde inceleyeceğini söyledi.

Son olarak Uzunoğlu İşletmesi karşısında bulunan kavşakta yapılacak yol çalışması için incelemelerde bulunan Gökhan Karaçoban, “Yaşadığı bölgeye fayda sağlamaya çalışan, ilçesindeki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlarımızın görüşleri bizler için her zaman önemli. Her fırsatta hemşehrilerimizle buluşmayı sürdüreceğiz" dedi.

Alaşehir’i kalkındırma yolunda en büyük güçlerinin Alaşehirliler olduğunun altını da çizen Başkan Karaçoban, "Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hayata geçireceğimiz hizmetlerimizle Alaşehir’i el birliği ile geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.