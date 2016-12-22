Başkan Karaçoban Sarıkamış şehitlerini andı

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban Sarıkamış şehitlerini andı.

“Sarıkamış’ta 60 bini donarak olmak üzere 78 bin şehit verdik.” diyen Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban yayımladığı mesajında şehitleri andı. Başkan Karaçoban mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1914 yılının 15-22 Aralık tarihleri arasında, Sarıkamış yakınındaki Allahuekber dağlarında, Kars’ı Ruslardan geri almak için harekata katılan 60 bin asker donarak şehit oldu. Bizlerde bu mücadelenin kutsallığı ve kahraman askerlerimizin cesareti ile bu fedakarlığın bilincinde olarak onların izinde birlik ve beraberlik içerisinde vatan için her koşulda çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sarıkamış’ta ve yurdun her köşesinde kahramanlık örneği göstererek adını tarihe yazdıran tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor şükran ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun.”