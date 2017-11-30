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30 Kasım 2017 11:18

Başkan Karaçoban vatandaşlara umut oluyor

Alaşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarına hız kesmeden devam ederken kendisine Türkmen Mahallesinde 5 yıldır yatalak olan yaşlı bir kadının tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğu iletilen Alaşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Karaçoban vatandaşlara umut oluyor

30 Kasım 2017 11:18

Gökhan Karaçoban talebi anında yerine getirerek yaşlı kadını sevindirdi.


Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Türkmen Mahallesinde ikamet eden ve son 5 yıldır yatağa mahkum olan 77 yaşındaki Müesser Dönmez isimli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti. 5 yıldır yatağa mahkum Alzheimer hastası olan yaşlı kadının sevinci görülmeye değerdi. Müesser Dönmez’e tekerlekli sandalyeyi Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban adına Alaşehir Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hakan Turan verdi.


Türkmen Mahalle Muhtarı Murat Atılgan, “Halk gününde başkanımızı ziyarete geldiğimde mahallemizdeki bir vatandaşın tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Sağolsun başkanımız bu isteğimizi geri çevirmedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yaptığı işlerden gurur duyuyorum” dedi.


Müesser Dönmez’in oğlu Tahsin Dönmez ise duygularını şöyle dile getirdi: “Annem 5 yıldır yatağa mahkumdu. Sağolsun Gökhan Başkanım annemin rahatsızlığını duyup bu tekerlekli sandalyeyi göndermiş. Kendisine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun."




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