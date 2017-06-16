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16 Haziran 2017 11:14

Başkan Karaçoban vatandaşlarla iftar sofasında buluştu

Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Alaşehirli vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.

Başkan Karaçoban vatandaşlarla iftar sofasında buluştu

16 Haziran 2017 11:14


Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, MHP’li parti üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu. Alaşehir Belediyesi Şelale Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programında Başkan Karaçoban, ailesiyle birlikte konukları kapıda karşılayarak tek tek selamlaştı. Dualarla oruçların açılmasından sonra kürsüye gelen Başkan Karaçoban, yaptığı konuşmasında "Herkes şunu bilmelidir ki nereden geldiğimizi hiç bir zaman aklımızdan çıkarmadık. Bu konuda, bu çorbada kimlerin tuzu olduğunu, kimlerin ne katkıda bulunduğunu eğer kul idrak etmiyorsa Rabbimin en güzel değerini verecektir inşallah. Çok fazla umutsuzluklarla, özellikle mali anlamda bizleri sıkıştıran, dileklerinizi, isteklerinizi, taleplerinizi yerine getiremediğimiz anlarda sıkıştığımızda hep sizin bize olan teveccühünüze ve hoş görünüze sığındık. İnanmanız bizlere çok büyük bir güç verdi. Alaşehir’e tekrar 4. dönem Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu hizmeti vermenin gururunu ve mutluluğunu bazı ortamlarda yaşayamadık. Buraya verdiğiniz katkının, gücün ve savaşın kudretinin ne olduğunu bile fark etmeyecek düzeyde kendi beynini yitiren ve ne söylediğini bilmeyen farkında olmayan bazı insanların bu zaferi ne kadar küçümsediğini ve neredeyse tenkit ettiğini kendi kulaklarımla duydum. Hiç bir şekilde ne olursa olsun Alaşehir’de yerel yönetimi siyasete karıştırmamak adına ben ve arkadaşlarım elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik. Ne Cumhuriyet Halk Partili diye bir insanın suyunu bağlamamazlık yaptık ne AKP’li diye bir insana imar durumu vermemeye çalıştık. Bizim irademizde hakkın ve adaletin kişiye verdiği hak neyse o kişi bizden onu almıştır. Eğer bunu zaten yönetim şeklimizde nefsimize baskın olarak yenebiliyorsak ne mutlu bizlere" dedi.


Konuşmasının sonrasında iftar programına katılanlardan büyük alkış alan Başkan Karaçoban, iftar programı sonunda da vatandaşlarla bir araya gelerek kısa süreli sohbet etti.




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