Başkan Karaçoban yatırımları yerinde inceledi

Gökhan Karaçoban, vatandaşların ayağına gitmeye devam ediyor. Haftalık mahalle ziyaretlerine Yeşilyurt, Caberkamara ve Caberburhan mahalleleriyle devam eden Başkan Karaçoban, meclis üyesi Hasan Alıcı’yla yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Gökhan Karaçoban, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları başlayan Yeşilyurt Mahallesini ziyaret etti. Yeşilyurt Mahallesi’nde 8 milyon TL yatırım bedeli ile 45 yıl önce döşenen 32 kilometrelik kanalizasyon hattını yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Karaçoban, çalışmaları yakından takip etti.

Yeşilyurtlu öğrenciler çok mutlu

Yeşilyurt Mahallesi ziyaretinde Yeşilyurt İlkokulunu inceleyen Başkan Karaçoban, öğrencileri mutlu edecek haberi verdi. Yeşilyurt İlkokulunda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları için talimat veren Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, çocuklara oyuncak dağıttı. Oyuncakları gören çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken hediyeler için Başkan Karaçoban’a teşekkür etti.

Cuma Namazını Yeşilyurt Pazar camiinde kılan Başkan Karaçoban, Pazar camii yanında çalışmaları devam eden Kur’an Kursu inşaatını da yerinde inceleyerek mahalle halkıyla sohbet edip çay içti.

Pazar camii imamı Mustafa Caba, “İki yıldır burada görev yapıyorum. Burada atıl bir hamam vardı. Burayı değerlendirmek, Yeşilyurt halkına fayda sağlayacak bir yapı olmasını istedik. Burası Alaşehir Belediyesine ait. Gökhan Başkanımızdan rica ettik. Resmi yazışmalar sonucunda belediye meclisinin onaylanmasıyla Alaşehir Belediyesi burayı diyanet işlerine başkanlığına tahsis etti. Gerek mimari, projeleri gerekse kazı çalışmalarını Alaşehir Belediyesi üstlendi. Buraya çok amaçlı Kur’an kursu yapmak istiyoruz. Burada gençlerin spor yapabileceği, kitap okuyabileceği bir konferans salonu yapılacak. Projenin her aşamasında bizlere yardımcı olan Başkanımız Gökhan beye, belediye çalışanlarına çok teşekkür ederiz” dedi.

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Bilgi ise mahallelerinde başlayan kanalizasyon hattı yenileme çalışması nedeniyle mutlu olduklarını ifade ederek, “Mahalleli çalışmadan memnun. Eskiden evlerimizi ve avlularımızı kanalizasyon suları basıyordu. 45 yıl önce döşenmiş eski hattımız yepyeni olacak. Gökhan Başkanımız mahallemize geldi, çalışmaları yerinde inceledi. Kendisine teşekkür ederiz. Başkanımızdan Allah razı olsun.” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt ziyaretinden sonra Caberkamara Mahallesini ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, alt yapı ve içme suyu çalışmalarının Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üstyapı çalışmalarının Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından toplamda 35 bin metrekarelik kilit parke taşı döşenen Caberkamara Mahallesini ziyaret edip çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle ziyaretini Caberburhan Mahallesiyle sonlandıran Başkan Karaçoban, mahallede çalışma yapılacak alanlarda incelemelerde bulundu.