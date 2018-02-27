Başkan Karaçoban’dan gazi babasına pazaryerinde ziyaret

Gökhan Karaçoban, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine PKK’lı teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda yaralanan Kavaklıdere Mahallesindeki Uzman Erbaş Kazım Sarı’nın babası Mehmet Sarı’yı pazar yerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gökhan Karaçoban, çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor. Vatandaşların istek ve şikayetlerini dile getirdiği Halk Günü toplantısı sonrasında pazar yeri esnafını ziyaret eden Başkan Karaçoban, esnaflarla sohbet edip çay içti. Büyük bir sevgi seliyle karşılaşan Gökhan Karaçoban, esnaflara hayırlı işler diledi.

Ziyaret sırasında Başkan Karaçoban’a Meclis üyesi Barış Acar ve Alaşehir Ülkü Ocakları ilçe Başkanı Hakan Turan eşlik etti.

Pazaryeri ziyareti sırasında Başkan Karaçoban Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine PKK’lı teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda yaralanan Kavaklıdere Mahallesindeki Uzman Erbaş Kazım Sarı’nın babası Mehmet Sarı’yı pazar yerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sırasında gazi babası Mehmet Sarı oğlunun sağlık durumu ile ilgili Başkan Karaçoban’a bilgi vererek ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkür etti.