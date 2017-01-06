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06 Ocak 2017 14:21

Başkan Karaçoban’dan teröre tepki

Başkan Karaçoban’dan teröre tepki

06 Ocak 2017 14:21

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban İzmir’de yaşanan hain saldırı sonucu taziye mesajı yayımladı.
İzmir’deki hain saldırı sonucu bir taziye mesajı yayımlayan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, “Şehit kanları ile sulanan bu mübarek vatan topraklarında bir büyük ruha sahip olduğunu bilmeyen bir takım dış düşmanlarla onların içteki uzantıları binlerce yıllık birlikteliğimizi bölme ve parçalama gibi emellerine asla ulaşamayacaklardır. Türk Milleti’nin bağrından çıkan askerimiz ve polisimiz her türlü terörist unsurlarla dün olduğu gibi bugün ve yarında aynı dik duruş ve kararlıkla mücadelesini sonuna kadar sürdürmeye devam edecektir.” dedi.
Dün İzmir’de gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Başkan Karaçoban şunları söyledi: “İnsanlıktan nasibini almamış caniler tarafından yapılan saldırıda şehitlik mertebesine ulaşan Kahraman Polisimiz Fethi Sekin’e Allahtan rahmet, geride bıraktığı ailesine sabırlar diliyor, saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”



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