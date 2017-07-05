Başkan Karaçoban’ın acı günü

Bornova’da kılınan cenaze namazının ardından Buca’da toprağa verilen Hikmet Karaçoban’ın cenaze törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.

İzmir’de bir dönem MHP İl Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten 83 yaşındaki Hikmet Karaçoban’ın cenaze namazı Bornova Merkez Camisi’nde kılındı. Cenaze namazına Başkan Ergün’ün yanı sıra Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu, Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, çevre il ve ilçelerden belediye başkanları, meclis üyeleri, MHP teşkilatlarından çok sayıda isim ve yakınları katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindekiler, cenaze namazı öncesinde Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban’a baş sağlığı dileklerinde bulunarak acısını paylaştı. Hikmet Karaçoban öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Buca Mezarlığı’nda toprağa verilmek üzere dualarla son yolculuğuna uğurlandı.