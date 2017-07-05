Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 15:44

Başkan Karaçoban’ın acı günü

Bir dönem İzmir MHP İl Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan ve Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban’ın babası olan Hikmet Karaçoban hayatını kaybetti.

Başkan Karaçoban’ın acı günü

05 Temmuz 2017 15:44

Bornova’da kılınan cenaze namazının ardından Buca’da toprağa verilen Hikmet Karaçoban’ın cenaze törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.


İzmir’de bir dönem MHP İl Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten 83 yaşındaki Hikmet Karaçoban’ın cenaze namazı Bornova Merkez Camisi’nde kılındı. Cenaze namazına Başkan Ergün’ün yanı sıra Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu, Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, çevre il ve ilçelerden belediye başkanları, meclis üyeleri, MHP teşkilatlarından çok sayıda isim ve yakınları katıldı.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindekiler, cenaze namazı öncesinde Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban’a baş sağlığı dileklerinde bulunarak acısını paylaştı. Hikmet Karaçoban öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Buca Mezarlığı’nda toprağa verilmek üzere dualarla son yolculuğuna uğurlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:45
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!