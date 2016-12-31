Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 12:29

Başkan Kayda, 2016 yılında 4 bin vatandaşı dinledi

Başkan Kayda, 2016 yılında 4 bin vatandaşı dinledi

31 Aralık 2016 12:29

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, göreve başladığı 2014 yılında başlattığı “Halk Günü” toplantılarında 2016 yılında yaklaşık 4 bin vatandaşla birebir görüşerek istek ve talepleri dinledi.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın makamında gerçekleştirilen halk günleri toplantısında, vatandaşlar Başkan Kayda ile birebir görüşme imkanı buluyor. Belediye Başkanı Kayda, amaçlarının tüm Salihlililer ile doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara hızlı çözüm üretmek olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Zeki Kayda, Pazartesi ve Çarşamba günleri düzenlenen Halk Günü toplantısına katılmak isteyen tüm vatandaşların belediye giriş katında bulunan Beyaz Masa’ya başvurarak kendisiyle görüşebileceğini kaydetti. Halk Günü toplantılarının yoğun bir ilgiyle devam ettiğini belirten Başkan Kayda, “Vatandaşlarımızın istekleri, şikayetleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla birebir görüşerek sorunların giderilmesi konusunda Başkan Yardımcılarım ve Daire Müdürlerim ile bana iletilen şikayetleri çözüme kavuşturuyoruz. Aynı zamanda bu toplantılarda, Salihli Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz projeler hakkında da vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
7
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç