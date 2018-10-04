Başkan Kayda, 2019 projelerini açıkladı

Başkan Kayda, Kurtuluş Pazaryeri, Kırveli-Avar Alt Geçit, Otogar, Gençlik ve Kültür Merkezi, Menderes Prestij Caddesi, Türk Dünyası Parkı ile Gümüşçayı Köprü projelerinin 2019 yılında hayata geçeceğini belirtti.

“Hizmet yağmuru, 2019 yılında da sürecek”

Herkesin hayal ederek yapmak istediği projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Kayda, “Salihlili hemşerilerime verdiğim tüm sözleri yerine getirmenin onuru ve gururunu yaşıyorum. Yapılamaz denilenleri yaptık, hayal edilen projeleri ilçemize kazandırdık. Hizmet yağmuru, 2019 yılında da sürecek. Kurtuluş Mahallemize üretici pazaryeri yapacağız. E96 karayolu üzerine köprülü kavşağın bağlantısı olarak Kırveli - Avar alt geçit projemiz hazır. Kırveli kavşağına yapılacak alt geçitle birlikte hem ölümlü kazalar son bulacak hem de ulaşım daha rahat sağlanacak. Gençlik Merkezi 2 katlı inşa edilecek. Merkezde, spor, sosyal ve sanat etkinlikleri ile çocuk oyun alanları yer alacak. Kent Meydanı, Çarşamba Pazarı ve garajın bulunduğu alana devasa bir Kültür Merkezi yapacağız. İçinde konferans, seminer, eğitim, sinema, düğün ve nikah salonları bulunacak. Merkezin altına ise yer altı otoparkı yapılacak. Türk Dünyası Parkı projemiz ile ilçemize yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracağız. Gökçepınar Caddesi ile Hacıbektaşlı Mahallesini birleştirecek olan Gümüşçayı Köprü projemiz ulaşıma alternatif bir çözüm getirerek bu bölgedeki trafiği rahatlatacaktır” diye konuştu.