Başkan Kayda “4,5 yılda Salihli'nin geleceğine imza attık”

Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda “4,5 yılda Salihli'nin geleceğine imza attık” dedi.

Salihli Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı'nda gerçekleştirerek, 14 gündem maddesini karara bağladı. Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantıda ilk olarak Salihli Belediyesi'nin 2019 Yılı Performans Programı görüşüldü. AK Parti Grup sözcüsü Mevli Pehlivan, CHP Grup sözcüsü Mesut Ceylan ve MHP Grup sözcüsü Nuri Kaya ile Bağımsız meclis üyesi Cihan Sarı, performans programı hakkında görüşlerini açıkladı. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2019 Yılı Performans Programı meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Performans programı ile ilgili olarak konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda,4,5 yılda Salihli'nin geleceğine imza attıklarını söyledi. Başkan Zeki Kayda, “Göreve geldiğimiz günden beri Büyükşehir ile el ele birçok önemli projeyi hayata geçirdik” diyerek görev süresi içerisinde Salihli'ye kazandırılan projeleri ve 2019 yılında kazandırılacak olan projeleri meclis üyeleri ile paylaştı.

Karaoğlanlı Mahallesinde 1151 parsele ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Zeki Kayda, “Bugün bu konuyu burada meclis üyelerimizin irdelemesini istiyorum. Zaman zaman yanlış algı yaratarak Salihli Belediyesi'nin Devlet Hastane yapılmasına engel oluyor gibi cümleler duyuyorum. Bu bölgede ciddi bir kamulaştırma gerekli. Bu kamulaştırmaları Salihli Belediyesinin yapma yetkisi yok. Karayolları burada kavşak yapacaksa eğer onların kamulaştırması gerekli. Burası aynı zamanda garaj bölgesi olduğu için Karayollarının hepsini düşünerek yapması gerekiyor. Biz yarın çalışmalarımızı tekrar Büyükşehir göndereceğiz. Bu alanın sağlık alanına dönüşmesi onayını biz veriyoruz, ancak diğer işlemler Karayolları ve Büyükşehir'in. Onlarda kendi ekipleri ile bir çalışma yapacak. Çalışmalar neticesinde Büyükşehir bu alana 400 yataklı bir hastane yapacak” dedi.

Toplantıda 2019 yılı ve izleyen iki yıla ilişkin Belediye Bütçesi bütçe komisyonuna havale edilirken, Ekim ayı meclis toplantısında, Türk Birliği Anadolu Lisesi'ne ilişkin imar plan değişikliği görüşülerek karara bağlandı.. Toplantıda Mersindere Mahallesi 1996 parsel N:520 adresinde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine dahil edilmesi talebi, oy çokluğuyla kabul edildi. Durasıllı ve Taytan Mahallesinde bulunan PTT Merkez Müdürlüğüne tahsisi yapılan 2 iş yerinin, tahsis işlemlerinin iptal edilmesi hususu oy birliği ile kabul edilirken, Yeşilkavak Mahallesinde bulunan sondaj oy birliği ile MASKİ'ye devredildi.