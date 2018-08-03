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03 Ağustos 2018 14:38

Başkan Kayda 4,5 yıllık süreci değerlendirdi

Salihli Belediye Başkanlığı görevindeki 4,5 yılı değerlendiren Belediye Başkanı Zeki Kayda, söz verdiği tüm projeleri ilçeye kazandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Söz verdik, yapıyoruz.

Başkan Kayda 4,5 yıllık süreci değerlendirdi

03 Ağustos 2018 14:38

Bu gurur hepimizin” dedi.


Salihli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin güç birliği yaparak ilçede dev yatırımları hayata geçirdiğini vurgulayan Başkan Kayda, Atatürk Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, fakülte binası, modern pazaryeri, köprülü kavşak, yağmur suyu, masal ormanı parkı, prestij caddeleri ve doğalgaz hat döşeme çalışmalarıyla birlikte Salihli’de büyük bir değişimin yaşandığını söyledi. Dur-geç köprüleri olarak bilinen 60 yıllık köprülerin yenilenmesiyle başlayan hizmet yağmurunun ilçe merkezi ile 102 mahallede yapılan çalışmalarla devam ettiğini ifade eden Başkan Kayda, kırsal mahallelere 4 yılda toplam 1 milyon metrekare kilit parke taşı döşendiğini bunun da maliyetinin 25 milyon lira olduğunu açıkladı. Kabazlı Mahallesine uluslararası trap-skeet atış poligonu kazandırdıklarını belirten Başkan Kayda, özellikle çocukların ve ailelerin beğenisini kazanan Masal Ormanı Parkının ilçenin yeni sosyal yaşam alanı olduğunu kaydetti. Modern Pazaryeri, Köprülü Kavşak ve cadde düzenleme çalışmalarının bitme noktasına geldiğini anlatan Başkan Kayda, doğalgaz hat döşeme ve yağmur suyu alt yapı çalışmalarının devam ettiğini belirterek ilçeye kazandırılan yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.




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