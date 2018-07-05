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05 Temmuz 2018 16:11

Başkan Kayda, Bedesten esnaflarıyla buluştu

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Bedesten Çarşısı esnaflarını ziyaret ederek Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Kayda, Bedesten esnaflarıyla buluştu

05 Temmuz 2018 16:11

Dev projenin önümüzdeki günlerde açılacağını müjdeleyen Başkan Zeki Kayda, görünümü, kapalı otoparkı, kafeteryası, sosyal alanları ve yeniden tasarlanan Bedesten Çarşısı ile hem vatandaşların hem de esnafların modern bir pazaryerine kavuşacağını söyledi.


Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile birlikte Bedesten Çarşısını ziyaret eden Başkan Kayda, son düzenleme çalışmaları yapılarak açılışa hazırlanan yeni pazaryeri ile ilgili esnafları bilgilendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Salihli’ye modern bir pazaryeri kazandırdıklarını belirten Başkan Kayda, “500 araçlık kapalı otoparkı, 700 tezgahlı pazaryeri, 40 Bedesten dükkanı, kafeteryası ve sosyal alanlarıyla hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız modern bir pazaryerine kavuşacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile birlikte halkımıza söz verdiğimiz tüm projelerin tamamını gerçekleştirdik, hepsi bitme noktasına geldi. Çok yakında açılışı hep birlikte yapacağız. Salihlimize hayırlı olsun” dedi.




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