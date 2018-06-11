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11 Haziran 2018 11:32

Başkan Kayda, belediye personeli ile iftar yaptı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, personeli ile birlikte iftar yaptı.

Başkan Kayda, belediye personeli ile iftar yaptı

11 Haziran 2018 11:32

Belediye Gümüş Kafeterya Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına katılan belediye personeli ve ailelerini kapıda karşılayan Başkan Kayda personeli ile tek tek sohbet ederek, Ramazanlarını kutladı.


Ramazan ayının birlik ve beraberliği ayı olduğunu söyleyen Başkan Kayda, “Göreve geldiğimiz günden beri çalıştığımız arkadaşlarımızın gönlünü alarak onların bu şehre daha verimli hizmet etmeleri sağlamaktı. İnanın sizlere gece gündüz bu gül şehre hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Hiçbir arkadaşımın bilerek kalbini kırmadım. Sizlerle birlikte Salihli’ye nasıl hizmet edilir herkese gösterdik. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Salihli’de birçok projeyi hayata geçirdik. Bunları yaşıyor görüyorsunuz. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Sevdikleriniz ile birlikte daha nice nice bayramlar geçirmenizi dilerim. Allah hepinize sağlık, sıhhat versin. Versin ki bu güzel şehrimize birlikte hizmet vermeye devam edelim. Sizleri seviyoruz, Salihli’yi seviyoruz. Hepinize bu davetime katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte hizmete devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren, belediye daire müdürleri, personel ve aileleri katıldı.




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