Başkan Kayda, çalışmaları yerinde inceledi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Atatürk Caddesi ile Menderes Caddesinin kesiştiği alanda yapılan meydan düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, işçilerle bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Kayda incelemeler sırasında yapılan çalışmalar hakkında Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu’ndan bilgi aldı. Salihli Belediyesi’nin başlattığı prestij cadde düzenleme çalışmaları kapsamında Atatürk Caddesinin alt ve üst yapısıyla baştan aşağı yenilendiğini belirten Başkan Kayda, "Tüm maliyeti belediyemiz tarafından karşılanarak cep otoparkları, geniş kaldırımları ve dekoratif aydınlatmasıyla prestij kazanan caddemize modern bir kavşak yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimiz bu çalışmayı titiz bir şekilde yapıyor. Tüm ekip arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Prestij kazanan Atatürk Caddemiz ve modern kavşağımız hayırlı olsun" dedi.