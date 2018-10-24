Başkan Kayda, çalışmaları yerinde inceledi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ilçe genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Atatürk Mahallesi'nde Fen İşlerine bağlı ekipler tarafından yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kayda, çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile birlikte inceleme gezisine devam eden Başkan Kayda, Gaziler Mahallesi'nde gerçekleştirilen yağmur suyu projesinin inşaat çalışmalarını denetledi. Yağmur suyu projesinin çalışmaları hakkında yüklenici firmadan bilgi alan Başkan Kayda, “Çalışmalar sırasında vatandaşlarımızın gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Halkımızın mağdur olmaması ve yolların en kısa zamanda açılması için, çalışmalar hızla bir şekilde ilerliyor. Projenin tamamlanması ile birlikte yağmur suyu çilesi Salihli'mizde son bulacak” dedi.