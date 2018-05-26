Başkan Kayda, çat kapı iftarlarına devam ediyor

Salihli Belediyesi tarafından her gün farklı bir ailede kurulan iftar sofralarına Başkan Kayda sürpriz ziyarette bulunup, ev sahibinin Ramazan ayını kutluyor. Son olarak Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Özcan ailesine konuk olan Başkan Kayda, “Ramazan ayının gerektirdiği bütün güzellikleri birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla iftar sofralarında buluşmak bizleri mutlu ediyor. Ramazan boyunca farklı mahallerdeki ailelerimizde kurulan iftar sofralarımız devam edecek” dedi.

Yeşilyurt Mahallesi’nde gerçekleştirilen iftar programına Başkan Zeki Kayda, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik ve ekibi ile Özcan ailesi katıldı.