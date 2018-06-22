Başkan Kayda, ’Cumhur İttifakı’na destek istedi

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçim çalışmalarını sürdüren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Şehitler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Şehir içinde yapılan konvoyun ardından mahallede coşkulu bir kalabalık tarafından davul zurna eşliğinde karşılanan Başkan Kayda, mahalle sakinleri ile kahve toplantısı yaptı. Mahalle sakinlerine seslenen Başkan Kayda, 4 yıllık görev süresi içinde verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini vurguladı. Şehitler Mahallesi’nden gelen talepleri hemen yerine getirildiğini ifade eden Başkan Kayda, "30 Mart 2014 tarihinde beni başkan seçtiniz. Bugüne kadar tüm isteklerinizi karşıladım. Şimdi sizlerden 24 Haziran’da yapılacak seçimde MHP’ye ve Cumhur İttifakı’na oy vererek, destek olmanızı istiyorum" dedi.

Şehitler Mahallesinde düzenlenen programa, başta Belediye Başkanı Zeki Kayda olmak üzere Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Ali Rıza Ünveren, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Musa Şentürk, MHP Manisa Milletvekili adayı Hüseyin Şahin Erturun, MHP Salihli Kadın Kolları Başkanı Tülay Köse ile belediye meclis üyeleri, partililer ve mahalle sakinleri katıldı.