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19 Mayıs 2018 13:22

Başkan Kayda “Dev projede son düzenlemeler yapılıyor”

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliği ile Salihli’ye kazandırılacak olan Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, dev projede son düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Başkan Kayda “Dev projede son düzenlemeler yapılıyor”

19 Mayıs 2018 13:22


500 araçlık kapalı otoparkı, modern pazaryeri, 40 bedesten dükkânı ve sosyal yaşam alanlarının yer aldığı projede sona yaklaşıldığını söyleyen Başkan Kayda, hedeflerinin Ramazan Bayramı’ndan sonra pazaryerini kullanıma açmak olduğunu vurguladı. Pazaryeri projesindeki değişiklikten dolayı tamamlanma süresinin biraz uzatıldığını belirten Kayda “Ancak Türkiye’de çok ender görülebilecek bir pazaryerimiz oldu. Yeraltına yapılan kapalı otoparkı aydınlatmasıyla birlikte tamamen bitti. 40 tane dükkânı barındıran bedesten çarşımız da tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile birlikte el ele söz verdiğimiz projelerin tamamını gerçekleştirdik, hepsi bitme noktasına geldi. Heyecanla açılış gününü bekliyoruz. Salihli’mize hayırlı olsun” dedi.




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