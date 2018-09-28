Başkan Kayda, eğitimcileri ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, Şube Sekreteri Kudret Aktaş, Salihli Şube Başkanı İsmail Kıran ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Turgut Durgun'u ağırladı.

Ziyarette konuşan Şube Başkanı Atalay, “Eğitim camiamızdan bir arkadaşımızın belediye başkanı olması ve Salihli'ye hizmet etmesi bizleri gururlandırıyor. Salihli'ye kazandırılan projeler ve yatırımlar işinin hakkını ne kadar güzel verdiğini anlatıyor. Sizlere görevinizde kolaylıklar diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, Başkan Mustafa Atalay ve beraberindekilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Atalay'ın Başkan Kayda ziyaretine Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu da eşlik etti.