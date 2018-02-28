Başkan Kayda, il şampiyonlarını kutladı

Yıl Ortaokulu Yıldız Futbol Takımını başarısından dolayı kutladı.

Manisa’da düzenlenen turnuvada tüm rakiplerini yenerek Manisa Şampiyonu olan 50. Yıl Ortaokulu Yıldız Futbol Takımı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. 50. Yıl Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmenleri Ali Fuat Emlük ve Mehmet Karakuş ile ziyareti gerçekleştiren şampiyon sporcular, şampiyonluk hikâyelerini Belediye Başkanı Zeki Kayda ile paylaştı.

Manisa’da yapılan Küçükler İl Birinciliği müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek şampiyon olan 50. Yıl Ortaokulu Yıldız Futbol Takımını tebrik eden Başkan Zeki Kayda, Beden Eğitimi Öğretmenleri Emlük ve Karakuş’a teşekkür etti.