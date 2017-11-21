Başkan Kayda “İlçemize büyük yatırımlar kazandırdık”

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile belediye daire müdürleri ve belde sorumlularının katıldığı toplantıda Salihli’ye ve mahallelere kazandırılan hizmetleri değerlendirdi. Göreve başladığı 7 Nisan 2014 tarihinden itibaren hazırladığı 5 yıllık stratejik plan kapsamında vatandaşlara verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini ifade eden Başkan Kayda, “Salihli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ilçemize büyük yatırımlar kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Bunun onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Benim derdim Salihli” dedi.

Başkan yardımcılarının koordinasyonunda belediye birimleri ile kırsalda hizmet veren belde sorumlularının ekip halinde uyumlu bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Kayda, “Bu anlamda tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Siyasi rant için kimse bu memleketin geleceğine ipotek koymasın. Üretmeyen bir zihniyet devamlı karşımıza engel olarak çıkıyor. Yaptığımız tüm işleri şeffaf bir yönetin anlayışı ile gerçekleştiriyoruz. Yıllardır yanlış uygulamalar sonucunda jeotermal sorunu bugünlere geldi. Ürettiğimiz çözüm sayesinde artık Salihli’de ısınma sorunu ortadan kalkıyor. Hem halkımız ısınacak hem de belediyemiz gelir elde edecek” diye konuştu.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Etapta yer tahsislerinin devam ettiğini açıklayan Başkan Kayda, 15 firma ile sözleşme imzalandığını söyledi. Başkan Kayda, Salihli’ye doğalgaz hattı çekilmesi için BOTAŞ mühendislerinin ilçede çalışmalara başladığını duyurdu.

Başkan Kayda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla 23 Kasım Perşembe günü düzenlenecek olan açılış ve temel atma töreni ile sanatçı Atilla Yılmaz konserine tüm vatandaşları davet etti.