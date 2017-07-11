Başkan Kayda, jeopark denetçilerini ağırladı

Adala Kanyonu, tarihi Kız Köprüsü, Sindel ve Gökeyüp Mahallelerinde incelemelerde bulunan UNESCO Jeopark Denetçileri Setsuya Nakada ve Chris Woodley Stewart ile gezi sonrasında yemekte bir araya gelen Başkan Kayda, yabancı konuklara Salihli’nin tarihi ve doğal güzelliklerini anlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Türkiye’nin ilk ve tek Jeopark Belediyeler Birliği’nin kurulduğunu belirten Başkan Kayda, Kula ve Salihli’nin jeopark turizmi sayesinde tüm dünyada tanınacağını söyledi. Başkan Kayda, “Salihli, Lidya Uygarlığı başta olmak üzere birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Jeopark Belediyeler Birliğimiz sayesinde Salihli’mizde bulunan Adala Kanyonu, tarihi ayak izlerine sahip Sindel Mahallesi ayrı bir değer kazanacak “ dedi. Başkan Kayda, Salihli’de incelemelerde bulunan UNESCO Jeopark Denetçileri Setsuya Nakada ve Chris Woodley Stewart’a ziyaret anısı olarak plaket takdim etti.

Salihli’de gördükleri ilgiden ve misafirperverlikten dolayı Başkan Zeki Kayda’ya teşekkür eden UNESCO Jeopark Denetçileri Setsuya Nakada ve Chris Woodley Stewart, Kula Jeopark alanı içinde kalan Adala Kanyonu, Kız Köprüsü, Sindel ve Gökeyüp Mahallelerine hayran kaldıklarını ifade etti.

UNESCO Jeopark Denetçileri Setsuya Nakada (Japonya) ve Chris Woodley Stewart (İngiltere), gezi kapsamında Adala Kanyonu, tarihi Kız Köprüsü, Sindel ve Gökeyüp Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Denetleme gezisine Adala Mahallesinde bulunan Adala Kanyonundan başlayan bilim adamları Nakada ve Stewart, volkanik kaya oluşumları, doğal ve eşsiz güzelliği ile kanyona hayran kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Kula Jeopark Koordinatörü Doç. Dr. Erdal Gümüş ve Jeopark Belediyeler Birliği ile Salihli Belediyesi görevlilerinin eşlik ettiği inceleme gezisinde, Kula Jeopark Koordinatörü Doç. Dr. Erdal Gümüş tarafından Jeopark Denetçilerine bölge hakkında bilgiler verildi. Tarihi Kız Köprüsü ile Adala Kanyonuna güzellik katan Su Uçtu Şelalesini de ziyaret eden Jeopark Denetçileri, bol bol fotoğraf çekti. Sindel Mahallesindeki tarihi ayak izlerinin bulunduğu volkanik alanda da incelemeler yapan Jeopark heyeti, Gökeyüp Mahallesinde topraktan üretilen yemek pişirme kapları (göveç) imal eden mahalle sakinleri ile sohbet ederek mahalle sorumlusu Mevla Gültekin’den bilgiler aldı.